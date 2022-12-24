张冬梅

原标题：App不“坑老”才能更适老

近日，中国消费者协会发布《适老化App消费监督评测项目研究报告》。中消协报告指出，App广告插件及诱导操作现象尚未杜绝，特别值得注意的是，金融理财、社交通讯、影音娱乐、实用工具类等App，在不同程度上存在诱导下载或诱导付款等情况。不少老年人手机账户稀里糊涂被扣钱。(12月22日《法治日报》)

近年来，我国大力推进数字技术的“适老化”改造，让便利服务触手可及。从求医问药到吃穿住行，越来越多老年人正在主动触网，拥抱智能时代。但在社会适老助老惠老的共同行动下，App市场上出现的一些“坑老”乱象却不容忽视。如，老人在不明白的情况下被误导手机投保，下载注册“情感陪聊”主题的App却掉入不良商家诱导付费充值的陷阱，在点击“内存不足”“病毒威胁”等弹窗后手机被莫名其妙地安装各类App……盯上老年人“钱袋子”，种种精心“算计”不仅加重了老年人上网用网的顾虑，也影响了“适老”的质量成色，拖慢了老年人融入数字生活的步调。

不“坑老”才能更适老。手机App的“坑老”套路无疑是“适老”进程中的绊脚石、拦路虎，亟待加强监管、大力清除。尽管中消协报告显示，76.2%的调查对象对App适老化的现状整体持满意态度，但“数字惠老”非一日之功，App“适老”仍须久久为功。如果说大字体、大图标、页面友好、操作方便是“适老”的“硬标准”，那么上网安心、用网安全就是“适老”的“软核心”。相比于熟知如何“避坑”的年轻人，老年人上网往往更需要安全感，更需为其营造安心安全的网络环境。为此，诸如稀里糊涂被扣钱之类的手机App“坑老”问题尤须加力破解。

一方面，要在监管上发力，完善手机App适老化消费监督机制，严厉打击涉老网络乱象，切实提升“坑老”违法成本。另一方面，还要多方出力。企业眼光要长远，在适老化公益性与企业盈利间找好平衡，找准老年人触网的痛点难点，加大产品研发和设计优化，以“适老”的深度谋求发展的远度。加强家庭与社会数字反哺，帮助老年人破解“数字鸿沟”，提升网络生活技能、操作技能、安全技能，更好融入数字生活。如此，“想上网、能上网、会上网、敢上网”更有保障，手机App“适老”更高、成色更足，老年人“智享养老”才能更加充实、更加幸福。(张冬梅)

(责编：罗知之、陈键)

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