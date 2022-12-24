人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

App不“坑老”才能更适老

张冬梅
2022年12月24日09:16 | 来源：广州日报
小字号

原标题：App不“坑老”才能更适老

近日，中国消费者协会发布《适老化App消费监督评测项目研究报告》。中消协报告指出，App广告插件及诱导操作现象尚未杜绝，特别值得注意的是，金融理财、社交通讯、影音娱乐、实用工具类等App，在不同程度上存在诱导下载或诱导付款等情况。不少老年人手机账户稀里糊涂被扣钱。(12月22日《法治日报》)

近年来，我国大力推进数字技术的“适老化”改造，让便利服务触手可及。从求医问药到吃穿住行，越来越多老年人正在主动触网，拥抱智能时代。但在社会适老助老惠老的共同行动下，App市场上出现的一些“坑老”乱象却不容忽视。如，老人在不明白的情况下被误导手机投保，下载注册“情感陪聊”主题的App却掉入不良商家诱导付费充值的陷阱，在点击“内存不足”“病毒威胁”等弹窗后手机被莫名其妙地安装各类App……盯上老年人“钱袋子”，种种精心“算计”不仅加重了老年人上网用网的顾虑，也影响了“适老”的质量成色，拖慢了老年人融入数字生活的步调。

不“坑老”才能更适老。手机App的“坑老”套路无疑是“适老”进程中的绊脚石、拦路虎，亟待加强监管、大力清除。尽管中消协报告显示，76.2%的调查对象对App适老化的现状整体持满意态度，但“数字惠老”非一日之功，App“适老”仍须久久为功。如果说大字体、大图标、页面友好、操作方便是“适老”的“硬标准”，那么上网安心、用网安全就是“适老”的“软核心”。相比于熟知如何“避坑”的年轻人，老年人上网往往更需要安全感，更需为其营造安心安全的网络环境。为此，诸如稀里糊涂被扣钱之类的手机App“坑老”问题尤须加力破解。

一方面，要在监管上发力，完善手机App适老化消费监督机制，严厉打击涉老网络乱象，切实提升“坑老”违法成本。另一方面，还要多方出力。企业眼光要长远，在适老化公益性与企业盈利间找好平衡，找准老年人触网的痛点难点，加大产品研发和设计优化，以“适老”的深度谋求发展的远度。加强家庭与社会数字反哺，帮助老年人破解“数字鸿沟”，提升网络生活技能、操作技能、安全技能，更好融入数字生活。如此，“想上网、能上网、会上网、敢上网”更有保障，手机App“适老”更高、成色更足，老年人“智享养老”才能更加充实、更加幸福。(张冬梅)

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
央企战略重组新进展：中国宝武与中国中钢实施重组
　　人民网北京12月23日电 （黄盛）据国务院国资委消息，经报国务院批准，中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）与中国中钢集团有限公司（以下简称“中国中钢”）实施重组，中国中钢集团有限公司整体划入中国宝武钢铁集团有限公司，不再作为国资委直接监管企业。 国务院国资委党委委员、副主任翁杰明对此表示，两家企业重组对于优化我国钢铁工业布局、提升钢铁产业现代化水平意义重大，也标志着两家企业站在新的历史起点上，肩负起了更重大的使命任务。…
助力“无废城市”建设 “软塑新生”项目正式启动
　　人民网北京12月23日电 （记者余璐）12月22日，由中国物资再生协会再生塑料分会和绿色再生塑料供应链联合工作组（GRPG）牵头、多家单位共同发起，旨在建立软塑包装全链条循环体系的“软塑新生”项目正式启动。在启动会上，业界专家为塑料污染治理和“无废城市”建设建言献策。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部