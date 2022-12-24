原标题：科学家揭示恐龙时代古蚂蚁的细致样貌

光明日报讯（记者张蕾）近日，科学家团队以白垩纪缅甸克钦琥珀的昆虫内含物为研究对象，重建了恐龙时代一种古蚂蚁的身体内部解剖结构，揭示了目前化石里保存最完整的蚂蚁内部软组织结构，为昆虫内部结构演化的相关研究提供了直接证据。该成果在线发表于《BMC-生态与演化》（BMC Ecology & Evolution）。

吉蚁婚飞场景复原图 刘野绘

我们通常看到的化石都是骨架，这是因为生物降解作用使得肌肉、神经、脏器等软体组织很难保存，但琥珀作为远古滴落的树脂，就像一枚封印的时间胶囊，让我们有机会获得更多包裹物细节。论文第一作者、云南大学古生物研究院在读博士生庄宇辉认为，相对于其他化石保存类型，琥珀能够以三维立体的方式保存动物身体及其内部解剖结构。

此次研究的琥珀内包埋了一只吉蚁的雌性繁殖蚁，形成于距今1亿年前的白垩纪中期，产于缅甸胡康河谷，是最早的蚂蚁化石记录之一。研究团队利用显微CT技术，对多块琥珀样本进行高精度扫描和三维结构重建后，才幸运地发现了这一样品里保存的精美内部解剖结构。“这只古蚂蚁的头部只有不到1毫米宽，我们却获得了包括近乎完整脑在内的丰富头部信息，其中的肌肉和腺体非常完整。”论文共同第一作者、西北农林科技大学的许雯婧博士说。

论文共同通讯作者、中国科学院昆明动物研究所的研究人员冉浩介绍，吉蚁长相怪异，口器的上颚和上唇都布满尖刺状的刚毛，故也被称为“小魔蚁”。“它的上唇可动，就像一个翻板，能够协助上颚抓住猎物。此外，其胸部存在一个特殊的囊状结构，可能与现代蚂蚁的‘社会胃’具有相似功能。”

研究团队还分析了该类群神经、消化、外分泌、肌肉等系统的形态特征，并对其古生态意义进行了讨论。“我们的研究充分体现了CT和计算机三维复原技术在古生物学研究中发挥的巨大作用。希望未来这些先进技术能够被运用到更多的琥珀类化石样品研究中，以便人们对那些已灭绝远古动物的身体结构、生态行为和演化过程有更深刻的认识。”论文通讯作者、云南大学古生物研究院的刘煜研究员表示。

《光明日报》（ 2022年12月23日 08版）

(责编：罗知之、陈键)

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