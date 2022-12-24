原标题：剪映发布企业版，视频剪辑可多人多端共创

多人在多地可共创分镜脚本并剪辑、团队成员可在成片上逐帧标记评论并关联相关人员、团队可快捷批量生产视频，这些均是剪映的最新功能。12月22日，剪映创作大会在云南弥勒举行，正式发布剪映企业版。该版本可助力剪辑团队高效共创视频，并支持企业搭建专属品牌资源库以实现视觉规范管理。

“我们不断收到剪辑团队对创作协同方面的需求，剪映希望用持续用简单高效的方式，让每个类型的作者都能轻松享受创作的乐趣，创作出优质的作品”，剪映业务负责人张逍然在会上表示。

方便多人、多地共创视频

升级团队协作功能后的剪映，可以为团队创作者提供一个共享空间，可以让团队用户在处理视频时实现从资源共享到创意、脚本、拍摄、剪辑、后期、审阅修改、数据运营等全程的多端合作。

通常，多人协作进行视频创作，分工复杂细节繁多。升级后的“团队协作”功能中具有“团队脚本”功能，多人在多端可共创分镜脚本，直观展示视频结构与分工，即便团队异地拍摄，也能轻松把控视频创作流程。团队可根据脚本的结构化分工共同填入拍摄素材，导入编辑器即可生成剪辑草稿，解决团队协作素材管理与传输效率低的问题。

传统团队视频创作中，审阅修改过程大多繁琐，需要将较大的视频文件，反复在团队成员间传阅，修改沟通也较为不便。通过剪映团队协作功能，剪辑后的视频储存于云端，一键生成分享链接即可以网页形式分享至其他用户，从而解决文件大、传输慢，反复上传的痛点。修改时，用户可精准定位每一帧进行批注，添加箭头、选区、评语，并通过视频时间轴中随时编辑记录，方便团队高效沟通。

助力企业高效创作视频、规范内容资产管理

为方便企业用视频化内容展示产品服务，剪映企业版的功能之一就是帮助企业在快捷批量生产优质化视频的基础上，实现企业视觉规范化管理。

“每个企业在视频创作中有很多要求和标准，这些内容在视频物料的创作过程中的上传下达往往费时费力，需要反复校对。”张逍然介绍。对此，剪映推出了品牌资源库，企业可在资源库中即时更新各类视觉素材，包括logo、贴纸、字体、音乐等，避免反复确认设计需求。用户还可以用团队模块功能创建团队视频模板，团队成员可以对照示例边看边拍，并支持个性化修改，以便快捷批量生产统一标准优质视频。

为方便资产管理，剪映企业版可以对接企业内部资产库，并实现多级别管理权限，提高企业资产安全。

而对于新闻媒体等机构，剪映企业版可与企业自有系统打通，方便进行跨系统的素材拉取，还可将剪辑成片导出至指定业务系统，减少繁琐的传输。

当天剪映创作大会，多位创作者也分享了日常使用剪映的感受。

“剪视频不是工作，而是一种放松的方式”，演员沈月当天以“视频创作者”的身份出席大会。她制作视频日志的经验是素材随时随地记录、做好配音和文案。“我不会预设下一期视频要怎么做，更多是从素材出发，根据素材慢慢剪成一个有视频框架的东西。如果视频剪辑后还是比较零碎，可以通过加旁白让视频更有故事感”。剪映中的部分滤镜和画面特效都令她赞不绝口，比如“DV特效”增加画面层次感、“抠图”功能结合绿色背景则能实现“乾坤大挪移”……

做视频后期的“刘海岛儿”曾经制作一条视频需要至少3种软件，包括素材剪辑、渲染导出动画特效、字母打轴等。“曾经我觉得这是一个非常自然的流程搭配，直到体验了剪映才发现一个软件就都能搞定，大大节省了创作时间”，他说。同时他建议对视频后期制作有兴趣的朋友多剪辑，“创作也好，练习也罢，要善用工具”。

放弃纪录片导演而选择做美食自媒体的“厨房历险记”则对“智能去口水词”功能情有独钟。该功能结合NLP自然语言处理能力和ASR自动语音识别技术，通过对语义的流畅检测，智能分析语音中的冗余部分，结合交互设计，将语句中的无效片段快速去除。

作为全能高效的视频编辑工具，剪映带有全面易用的剪辑功能，并支持智能字幕、文本朗读、贴纸、特效、滤镜、素材包等丰富的视频包装能力。用户可以通过剪映APP，实现多端互通剪辑。“剪映会致力提供全面且领先的工具和服务，未来的剪映希望成为商用创作的转化池、团队协作的加速器、创意赋能的灵感库”，张逍然表示。

(责编：崔元苑、李源)

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