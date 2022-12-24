罗志恒

近日，中央经济工作会议在京召开，将稳增长上升到更加重要的位置，提出推动经济运行整体好转，明确了扩大内需、化解房地产风险、支持平台经济发展等一系列抓手。

为支持稳增长、稳就业、稳物价，会议同时提出了“积极的财政政策要加力提效”。可以预计，财政政策在2023年仍将在扩大内需、稳定就业、稳定物价，促进经济高质量发展中发挥极为重要的作用。

“加力提效”意味着赤字和专项债的规模可能保持一定强度。同时，会议提出“财政可持续”“防范化解地方债务风险”，这标志着明年财政政策的实施方向预计主要集中在三个方面：一是由中央政府加杠杆，通过国债规模和占比的提高，转移支付给地方政府，缓解地方政府压力，既确保支出强度，又避免地方债规模和风险快速上升；二是进一步盘活财政存量资金，调入资金和盘活国有资产解决资金缺口问题；三是全面实施绩效管理，通过绩效管理水平的提高实现有限财政资金的最大化效果。

从财政形势看，财政收支紧平衡是当前和未来的常态，四本预算间调节以及盘活存量将更加频繁。展望2023年，经济和税收收入的压力集中在一季度，在二季度后有望迎来逐步好转。需要注意的是，财政形势的收支缺口、财政风险最终要转化为赤字和债务，集中体现就是负债率。财政负重前行，但仍有发力空间。做好“加力提效”还需解决两个层面的问题。

一是财政的目标问题，要在增长与风险、质量与速度等多目标间平衡。中国式现代化是政治经济文化等多元目标的现代化，意味着财政的服务目标也是多元的，比如科技强国和民生改善，必须平衡好，不可偏废。

二是财政本身要解决的问题，包括进一步优化债务结构以防范化解债务风险，优化财政政策实施方式以提升效果。有必要提高国债比重、降低地方债比重，提高一般债比重、降低专项债比重。中央加杠杆能够缓释地方财政风险，提高一般债比重能够实事求是反映债务风险。至于是否有必要发行特别国债来实现“加力提效”，这不是问题的核心；问题的核心是稳增长目标产生的财政收支缺口需要得到弥补，弥补方式未必一定是特别国债，可以是一般国债、长期建设国债，也可以是地方一般债及部分专项债。

(作者为粤开证券首席经济学家、研究院院长 )

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(责编：罗知之、吕骞)

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