原标题：青海定向投放连花清瘟、N95口罩等防疫物资

记者从青海省工业和信息化厅获悉，为全力保障居民用药需求，让更多人有药可用，在工业和信息化部的大力支持和指导帮助下，12月24日，青海省工业和信息化厅联合京东健康上线“防疫药品精准投放平台”，面向省内新冠病毒感染者定向投放50万盒连花清瘟胶囊、35万只N95口罩等防疫物资。其中，工信部专项调拨25万盒连花清瘟胶囊，京东健康自筹25万盒连花清瘟胶囊、35万只N95口罩。

青海省用户可登录京东APP，搜索“青海防疫”进入“防疫药品精准投放平台”，点击“上传个人信息”完成实名认证后，上传抗原或核酸检测阳性报告，审核通过后即可在线购买相关药品和防疫物资。本次定向投放的防疫物资均以平价现货方式销售。

在有效保障防疫物资供应的同时，京东健康调动互联网医院医生及在线药师团队，为用户提供全天24小时在线咨询问诊和用药指导服务，进一步保障新冠患者居家场景下的科学治疗和康复需求。

(责编：罗知之、陈键)

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