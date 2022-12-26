原标题：持续助力餐饮复苏，美团外卖管家帮7万多中小商户数字化转型

“新十条”出台以来，城市一天比一天流动了起来，餐饮行业的烟火气又回来了。疫情期间，不少暂停堂食的餐饮商户通过上线外卖获得收入，提升经营韧性，更多商户开始坚持“堂食+外卖”两条腿走路。但对大多数商户而言，上线外卖并不一定就能做好外卖。《中国餐饮商户数字化调研报告》显示，近9成商户认为餐饮线上经营需要有专业技能和能力，然而在实际经营中，仅有26.8%的商户设立了全职线上化运营团队。

为了帮助更多中小商户做好外卖，2021年6月，美团外卖推出了“外卖管家服务”，由具备专业数字化运营能力的外卖运营师为受疫情影响的餐饮商户提供一对一帮扶，服务涵盖经营诊断、店铺装修、餐品设计、活动策划、推广营销、运营优化等六项内容。据美团外卖数据显示，截至2022年底，已有超7万中小商户免费获得了外卖管家服务，单店月均收入提升30%，月均增收6000余元。

从中小商户到老字号 从算清账到懂运营

中小餐饮商户往往人手有限，不少老板都身兼会计、采购，招聘等多项工作，很难为了外卖再去招聘专业的运营人员。正是看到了这一行业需求，美团外卖通过与全国近百家代运营服务公司合作，组建了由上千名外卖运营师加入的专业服务团队，免费为受疫情影响的中小餐饮商户提供外卖管家服务。

“很多商家干了多年餐饮，但不懂得线上销售，我要做的就是帮他们找准定位，放大他们在线上的竞争力”，美团外卖管家江泽宇因疫情等原因，放弃了国外读博的机会，选择在家乡帮商家做外卖。理工科的专业背景，让江泽宇擅长运用数据分析、数学建模等能力，帮助商家优化经营策略，两年来已累计帮数千餐饮商户通过外卖增收上亿元。

在全国范围内，像江泽宇这样选择跨界挑战外卖行业的优秀年轻人还有很多。辽宁沈阳的小伙白俊曾以608分被中国医科大学录取，毕业后他看好餐饮数字化行业前景，于是萌生了结合自身的优势帮商家做外卖的念头。他说：“外卖不是将餐盒递给客户那么简单，要多学多看，才能帮助商家真正解决问题。”三年来，白俊和自己的团队累计为千余商家提供服务，在疫情期间免费帮助百余商家实现逆势增长。

很多刚开始做外卖的中小商户，起步阶段常感到无从下手。位于上海的张记油条（宁波路店）刚上线外卖，就被线上门店“装修”难倒。老板麻先生说：“捣鼓了一个多月，图片总是搞得很难看，只能一拖再拖。”在美团外卖管家服务的帮助下，由专业的摄影师和设计师，帮助张记油条拍摄和设计餐品图片；优化菜单结构，油条、嫩豆花等单品也被设置成了组合套餐，方便用户下单……据麻先生说自己最开始做外卖连配送费和佣金的支出都分不清，也没有关注过每单配送费的变化，以为配送范围越大生意越好，“对接的美团外卖管家建议我先做好3公里内的订单，因为我们早餐的客单价不高，配送费占支出太高，外卖生意会不赚钱。”美团外卖管家不仅帮麻先生算清外卖账，还有针对性提出经营优化建议，一个多月的时间，张记油条的外卖营业额提升了近三倍。

不仅是中小商户，不少长期注重于堂食生意的老字号餐馆同样缺少线上运营经验。今年7月份，位于吉林市的百年老字号新兴园饺子馆，开始接受免费的美团外卖管家服务。在外卖管家的建议下，新兴园在线上推出一人食套餐，适用外卖食客需求；在店铺分类上增加“中式菜肴”的标签，提升消费者搜索的曝光量；针对新客推出专门的营销活动，让自家的百年饺子被更多线上用户看到……经过一个月的运营，新兴园饺子馆的外卖单量对比外卖管家服务使用前提升了两倍多，传承人张立坤说：“没想到外卖运营优化的效果这么明显，让我们看到这家店在线上还有更多的发展潜力。”

线上数字化增强餐饮业韧性 助力消费复苏

过去一年多，美团外卖持续通过免费发放外卖管家，帮助受疫情影响的中小商户提升数字化能力，增强行业韧性。5月初，北京暂停堂食，美团外卖立即向北京区域投入3000个外卖管家服务名额，免费帮助缺少外卖经验的中小商户顺利开展线上经营。5月底，上海堂食开始逐渐恢复，美团外卖投入4000万元成立“外卖复工伙伴”队伍，帮助暂时无法做堂食的上海餐饮商户尽快提升线上营业收入，加速餐饮业复苏。

美团外卖数据显示，2021年使用过美团外卖管家服务的商户，存活率比没有使用过管家服务的商户高出39%。今年4月，美团外卖面向全体餐饮商户推出“繁盛计划”，希望通过沟通、发展、服务、共建四大机制，不断提升商户体验，解决商户实际问题，实现平台与商户共生共荣。美团外卖相关负责人表示，为了持续推动餐饮行业复苏，美团将加大外卖管家服务的投入力度，免费提供数字化培训服务，帮助更多商户做好外卖，助力餐饮复苏。

(责编：董童、李源)

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