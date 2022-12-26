人民网北京12月26日电 （记者孙博洋）“中国制造业迈步由大向强，这一历史性进程需要充分发挥我国综合优势。”在12月24日举行的第七届中国制造强国论坛上，中国企业联合会党委书记、常务副会长兼理事长，中国企业家协会常务副会长朱宏任在发言时表示。

朱宏任认为，中国制造业迈步由大向强，这一历史性进程需要充分发挥我国综合优势，坚持新发展理念，强化创新驱动，全面提升我国制造技术企业管理水平和全球分工地位，提高产业基础高级化和产业链现代化水平，着力阶段点填空白，锻长板，补短板，大力推进高端化、数字化、绿色化、服务化转型，增强国际竞争力，确保产业安全。同时，还要前瞻布局未来产业抢占新兴产业发展先机，不断提升我国制造业在全球价值链中的地位。

他认为，制造业企业是制造强国建设的主体，而具有较强基础的制造业城市，就是制造强国建设的盘。京津冀地区的制造业城市，应牢牢把握国家加快实施制造强国和创新驱动战略的重要契机，发挥区位优势，强化国家中心城市战略支撑，大力营造良好营商环境，加强引资引智力度，改造提升传统优势，加快培育新的发展动能，推动制造业提质增效升级，全力激发企业主体的内生动力，实现制造业跃升，带动区域新发展。

对于如何夯筑加快建设制造强国的坚实基础，朱宏任表示，一要系统谋划，提升先进制造业集群水平，在已有产业基地基础上，重点培育若干产业链完善的高端装备制造业集聚区，聚焦智能制造重点领域。

二要动能培育，激发涌现一批专精特新企业。

三要加快转型，积极推动工业互联网的应用。以工业互联网的应用为抓手，沿着产业数字化、数字产业化的路径，全面提升企业数字化水平，改造升级工业互联网内外网络，增强完善工业互联网标识体系。

四要夯实基础，全面提升装备制造业水平。加快基础制造产业的换代提升，着力提升装备制造业基础材料、基础零部件、基础软件、基础工艺、基础制造装备的研发和系统集成能力，加快机械加工成套设备等产品升级换代，积极培育先进装备制造业。

五要引资引智，奋力争创国家先进制造业集群。全面提升装备制造业水平，围绕资金人才谋划项目，加紧集聚资源。

六要融通发展，全力打造优质企业梯度培育体系。突出制造业的特点，积极制定和实施围绕产业链龙头大企业的中小企业培育行动，充分利用分层级建立的国家级、省级专精特新中小企业和专精特新小巨人企业培育库，为产业链供应链打通断点堵点，匹配合适的企业，帮助位于先进制造业基地的核心领域产业链关键环节的骨干企业，尤其是创新能力突出并掌握了核心技术且细分市场占有率高质量效益好的优质中小企业，进入专精特新小巨人行列，获取更多通过市场配置的资源，加快构建大中小企业融通发展的企业生态。

(责编：杨曦、吕骞)

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