人民网北京12月26日电 （记者孙博洋）“制造业是国民经济的主体，是实体经济的基础，是强国之基，是一个国家技术创新的源泉和综合实力的体现，也是目前全球高技术激烈竞争博弈的核心领域。”在12月24日举行的第七届中国制造强国论坛上，十三届全国政协经济委员会副主任、工业和信息化部原副部长、国家制造强国建设战略咨询委员会副主任苏波如上表示。

苏波认为，推动制造强国建设迈上新台阶首先要坚定不移把制造强国建设战略任务落到实处，要充分发挥各部门和地方政府的作用，动员引导企业等市场主体和资源，积极投入强国建设。

苏波表示，推动制造强国建设，还要着力提升制造业创新能力，加快发展新技术新产业。要不断完善制造业创新体系，强化企业创新主体地位，推动产学研用深度融合，支持企业牵头组建制造业创新中心，形成以关键核心技术为引领的协调创新体系；要加快数字经济和智能制造发展，大力发展数字经济，加强关键核心技术攻关，加快新型基础设施建设，推动数字经济与实体经济融合发展，促进产业数字化，数字产业化，积极参与数字经济国际合作，持续做强做优做大我国数字产业；要以智能制造为主攻方向和突破口，推动大数据互联网人工智能与制造业深度融合，深入实施智能制造工程和工业互联网创新发展战略，大力发展智能装备和智能产品，推动生产过程智能化，加快构建智能制造发展生态。

推动制造强国建设，还要加快提升制造业产业基础能力和产业链供应链的现代化水平。苏波认为，要全面梳理我国制造业产业链状况，做好重点行业供应链战略设计和基础设施，推动全产业链优化升级；要锻造产业链供应链长板，立足我国产业规模及体系完整的优势，打造新兴产业链，推动产业高端化、智能化、绿色化；同时还要要补齐产业链供应链短板，积极参与国家产业基础再造工程，集中突破一批重要产品和核心基础零部件，要达到具有战略性和全局性的产业链。

同时，苏波认为，推动制造强国建设还要在开放合作中不断提升我国制造业国际化发展水平。加强与全球制造业的合作交流与协同发展，深度融入全球价值链分工体系，规范引导好制造业产业链全球布局和有序转移，深入推进实施走出去战略。

(责编：杨曦、吕骞)

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