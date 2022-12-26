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陈学东：推动工业强基工程 助力制造强国和质量强国建设

2022年12月26日11:10 | 来源：人民网
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人民网北京12月26日电 （记者孙博洋）“在十四五到十六五，我们国家制造业由大变强的关键时期，一定要推动工业强基工程，助力制造强国和质量强国建设。”在12月24日举行的第七届中国制造强国论坛上，国家产业基础专家委员会主任委员，中国科协副主席，中国工程院院士陈学东如上表示。

陈学东表示，近十年以来，我国制造业已经取得了辉煌的成就，我国的全球创新指数排名已经从2012年的第34位上升到如今的第11位，我国从2010年开始就成为制造大国，且连续12年保持世界制造大国的地位，但是我国制造业仍然大而不强，整体还处于全球的产业链中低端。

陈学东认为，我国制造业大而不强主要体现在自主创新能力、工业基础、资源利用率两化融合等方面。在自主创新能力方面，原创性、颠覆性变革性成果不多，工业技术还是比较薄弱的，关键核心技术对外依存度高，供应链尚不能完全自主可控，质量效益指数低，缺乏世界知名品牌。同时，研发投入比较少，科技创新对国家贡献力是不够高，关键核心技术对外依存度仍然很高。

陈学东表示，工业强基是从制造大国我们迈向制造强国的必由之路，对加快制造强国建设，保障产业链供应链安全具有重要意义。

工业产业基础是指关键核心技术零部件元器件，重要的基础材料，关键的技术工艺和工业软件；重要的技术基础主要是计量标准、检验检测和认证认可。

陈学东认为，工业技术能力决定着产品的性能质量与可靠性，是国家制造综合实力和产业竞争力的重要体现。所以一定要夯实工业基础，这对促进制造业提质增效，加快制造强国质量强国建设，建立品牌中国具有重要意义。

对于加快制造强国建设，陈学东给出三个方面建议：

第一是要加强顶层设计，针对存在的不同问题，分类施策，形成可持续的推进机制。如针对“卡脖子”问题，应集中政策、经费来实施突破工程，实现产业链的自主化。

第二是在平台建设方面，要围绕产业链布局创新链。鼓励龙头企业，成为产业链的“链长”，联合上中下游大中小企业融通创新，围绕产业链布局创新链，优化制造领域国家创新平台体系建设。

第三是在人才方面，建议培养更多富有家国情怀、使命担当和创新创业精神的优秀企业家、战略科技人才、卓越工程师和高技能人才。

(责编：杨曦、吕骞)
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