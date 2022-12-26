人民网北京12月26日电 （记者杨曦）国家统计局26日公布数据显示，根据对全国31个省（区、市）的统计调查（新疆棉花播种面积通过遥感测量取得），2022年全国棉花播种面积4500.4万亩，比上年减少41.8万亩，下降0.9%；单产132.8公斤/亩，比上年增加6.6公斤/亩，增长5.3%；产量597.7万吨，比上年增加24.6万吨，增长4.3%。

棉花产量实现增长

2022年，全国棉花产量597.7万吨，比上年增加24.6万吨，增长4.3%。其中新疆棉花产量539.1万吨，比上年增加26.2万吨，增长5.1%，占全国总量的90.2%，比上年提高0.7个百分点；长江流域棉区产量23.9万吨，比上年减少0.5万吨，下降2.0%；黄河流域棉区产量30.1万吨，比上年减少1.8万吨，下降5.6%。

棉花单产有所提高

2022年，全国棉花单产132.8公斤/亩，比上年增加6.6公斤/亩，增长5.3%。国家统计局农村司司长王贵荣解读棉花生产情况表示，新疆地区总体天气晴好，热量充足，降水适宜，棉花长势较好，棉花单产143.9公斤/亩，比上年增加7.5公斤/亩，增长5.5%；长江流域7—8月出现持续高温干旱天气，对处于开花结铃期的棉花造成不利影响，部分缺乏灌溉条件的棉区单产有所下降，棉花单产67.8公斤/亩，比上年减少2.1公斤/亩，下降3.0%；黄河流域水热条件基本正常，次宜棉区逐步退出，棉花单产稳中有升，棉花单产82.6公斤/亩，比上年增加2.6公斤/亩，增长3.3%。

棉花播种面积稳中略降

2022年，全国棉花播种面积4500.4万亩，比上年减少41.8万亩，下降0.9%，降幅比上年收窄3.5个百分点。其中，新疆棉花播种面积3745.3万亩，比上年减少13.8万亩，下降0.4%；长江流域棉区播种面积351.8万亩，比上年增加3.7万亩，增长1.1%，自2012年以来面积首次增长；黄河流域棉区播种面积364.9万亩，比上年减少34.2万亩，下降8.6%。

王贵荣指出，由于2021年棉花收购价格创近十年新高，加之各地出台相关政策稳定棉花种植，部分地区农户植棉意愿有所增强。分地区来看，湖南、江西加大政策补贴力度，鼓励传统棉区恢复植棉，棉花面积分别为96.9万亩和29.6万亩，比上年增加6.7万亩和13万亩；甘肃“专业仓储监管＋在库公证检验”试点工作稳步推进，受支持政策和效益增长因素推动，棉花面积30.5万亩，比上年增加6.1万亩；山东部分地区结构调整改种棉花，棉花面积170万亩，比上年增加4.7万亩。新疆部分次宜棉区改种玉米、大豆等粮食作物，棉花面积略有下降。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)

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