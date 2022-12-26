人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

京广高速铁路开通运营10周年 全线累计发送旅客16.9亿人次

2022年12月26日10:52 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月26日电 （记者王连香）据中国铁路北京局集团有限公司（以下简称北京局集团公司）消息，2012年12月26日，京广高速铁路京郑段开通，标志着京广高速铁路全线开通运营，至今年12月26日，已经开通运营10周年，全线累计发送旅客16.9亿人次。

北京局集团公司负责京广高铁北京西站、北京丰台站、涿州东站、高碑店东站、保定东站、定州东站、正定机场站、石家庄站、高邑西站、邢台东站、邯郸东站11座车站，十年来，北京局集团公司积累了系统完善的安全运营管理经验，累计安全运送旅客2.85亿人次，受到沿线群众青睐。今年6月20日，北京至武汉间率先常态化按时速350公里高标运营，增加开行大站直达高品质标杆列车和智能复兴号动车组，推出静音车厢、新型票制等新服务，实施灵活折扣、有升有降、优质优价的市场化票价机制，北京至武汉间最短运行时间压缩至3小时48分。今天开始，北京至石家庄间每天开行10对60分钟直达列车，进一步压缩京石间的时空距离，旅客出行体验更美好。

十年来，乘坐高铁出行旅客飞速增长。北京局集团公司管内京广高铁从2013年的发送旅客2133.8万人次，增长至2019年的发送旅客4014万人次，10年来共计发送旅客28564.5万人次。

十年来，铁路设施更加智能。从现金刷卡购票到扫码支付购票，从人工检票到自助检票闸机，从磁介质车票到全面电子客票，还有12306互联网订餐配送，“互联网+”让旅客畅享智慧出行。

十年来，旅客候乘更加舒适。从清洁的卫生环境、增设第三卫生间、扫码出纸，厕所革命带来更舒适感受，车站优化升级客运标识，进站流线改造，增设玻璃幕墙，布置绿植扮靓候车室，温馨靓丽的候乘环境让旅客体验更加心旷神怡。

十年来，旅客换乘更加快捷。站内增加便捷换乘引导标识，增设反向进站闸机，站内便捷换乘提速换挡。车站与公交、地铁、出租等建立沟通机制，安检互认，接力服务旅客，有效减少旅客换乘时间，让旅客出行“最后一公里”更加顺畅。

十年来，高铁快运运量不断增长。铁路部门先后推出高铁极速达、自营当日达次日达等产品，从最初的北京到郑州使用一列确认车运送货物，到目前，每日使用10列载客高铁，日均装载量2000多公斤，年累计运量1200吨左右。

十年来，北京西站始发的京广高铁列车从最初的60对增加到现在的日常107.5对，列车运行速度从最初的时速300公里增长到如今的时速350公里，北京西到武汉的最快运行时间由4小时17分压缩至3小时48分，快了29分钟。北京西站京广高铁累计发送旅客超过1.7亿人次。2017年，伴随着北京西站北广场下沉广场的启用，旅客可通过地下通道进站、乘地铁、乘出租、前往公交枢纽。

十年来，北京西站不断更新便捷服务设施，提升优质服务能力。爱心候车室增设轮椅候车区、儿童娱乐区、重症旅客候车区、母婴哺乳室，制作“爱心接力卡”，通过“036”岗位联动机制，为旅客提供无缝衔接爱心服务。针对携带大件行李、婴儿车的旅客，还由专人核验车票并引导至直梯到达站台乘车。此外，车站重点关注老年旅客出行，通过增设敬老“慢”窗口，为老年人等脱网人群提供专属爱心服务。

在12306服务台设置“智能急救站”，配备有AED（自动体外心脏除颤器），方便患病旅客及时获得院前紧急自救互救。积极推广无接触服务，在站内直梯安装无接触式语音呼梯系统，旅客无需触摸按钮即可使用直梯。增设雾化消毒机器人，定时“巡视”消毒，强化主通道和候车室消杀，确保车站环境健康安全。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
京广高速铁路开通运营10周年 全线累计发送旅客16.9亿人次
　　人民网北京12月26日电 （记者王连香）据中国铁路北京局集团有限公司（以下简称北京局集团公司）消息，2012年12月26日，京广高速铁路京郑段开通，标志着京广高速铁路全线开通运营，至今年12月26日，已经开通运营10周年，全线累计发送旅客16.9亿人次。 北京局集团公司负责京广高铁北京西站、北京丰台站、涿州东站、高碑店东站、保定东站、定州东站、正定机场站、石家庄站、高邑西站、邢台东站、邯郸东站11座车站，十年来，北京局集团公司积累了系统完善的安全运营管理经验，累计安全运送旅客2.85亿人次，受到沿线群众青睐。…
刘利华：制造业比重回升为稳住宏观经济大盘发挥了关键作用
　　人民网北京12月25日电 （记者孙博洋）“近两年来，制造业比重逐渐从2020年底的26.3%，提升至今年二季度的28.8%。制造业增长和制造业比重的回升，为稳住宏观经济大盘发挥了关键作用。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部