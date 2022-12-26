人民网北京12月26日电 （记者王连香）据中国铁路北京局集团有限公司（以下简称北京局集团公司）消息，2012年12月26日，京广高速铁路京郑段开通，标志着京广高速铁路全线开通运营，至今年12月26日，已经开通运营10周年，全线累计发送旅客16.9亿人次。

北京局集团公司负责京广高铁北京西站、北京丰台站、涿州东站、高碑店东站、保定东站、定州东站、正定机场站、石家庄站、高邑西站、邢台东站、邯郸东站11座车站，十年来，北京局集团公司积累了系统完善的安全运营管理经验，累计安全运送旅客2.85亿人次，受到沿线群众青睐。今年6月20日，北京至武汉间率先常态化按时速350公里高标运营，增加开行大站直达高品质标杆列车和智能复兴号动车组，推出静音车厢、新型票制等新服务，实施灵活折扣、有升有降、优质优价的市场化票价机制，北京至武汉间最短运行时间压缩至3小时48分。今天开始，北京至石家庄间每天开行10对60分钟直达列车，进一步压缩京石间的时空距离，旅客出行体验更美好。

十年来，乘坐高铁出行旅客飞速增长。北京局集团公司管内京广高铁从2013年的发送旅客2133.8万人次，增长至2019年的发送旅客4014万人次，10年来共计发送旅客28564.5万人次。

十年来，铁路设施更加智能。从现金刷卡购票到扫码支付购票，从人工检票到自助检票闸机，从磁介质车票到全面电子客票，还有12306互联网订餐配送，“互联网+”让旅客畅享智慧出行。

十年来，旅客候乘更加舒适。从清洁的卫生环境、增设第三卫生间、扫码出纸，厕所革命带来更舒适感受，车站优化升级客运标识，进站流线改造，增设玻璃幕墙，布置绿植扮靓候车室，温馨靓丽的候乘环境让旅客体验更加心旷神怡。

十年来，旅客换乘更加快捷。站内增加便捷换乘引导标识，增设反向进站闸机，站内便捷换乘提速换挡。车站与公交、地铁、出租等建立沟通机制，安检互认，接力服务旅客，有效减少旅客换乘时间，让旅客出行“最后一公里”更加顺畅。

十年来，高铁快运运量不断增长。铁路部门先后推出高铁极速达、自营当日达次日达等产品，从最初的北京到郑州使用一列确认车运送货物，到目前，每日使用10列载客高铁，日均装载量2000多公斤，年累计运量1200吨左右。

十年来，北京西站始发的京广高铁列车从最初的60对增加到现在的日常107.5对，列车运行速度从最初的时速300公里增长到如今的时速350公里，北京西到武汉的最快运行时间由4小时17分压缩至3小时48分，快了29分钟。北京西站京广高铁累计发送旅客超过1.7亿人次。2017年，伴随着北京西站北广场下沉广场的启用，旅客可通过地下通道进站、乘地铁、乘出租、前往公交枢纽。

十年来，北京西站不断更新便捷服务设施，提升优质服务能力。爱心候车室增设轮椅候车区、儿童娱乐区、重症旅客候车区、母婴哺乳室，制作“爱心接力卡”，通过“036”岗位联动机制，为旅客提供无缝衔接爱心服务。针对携带大件行李、婴儿车的旅客，还由专人核验车票并引导至直梯到达站台乘车。此外，车站重点关注老年旅客出行，通过增设敬老“慢”窗口，为老年人等脱网人群提供专属爱心服务。

在12306服务台设置“智能急救站”，配备有AED（自动体外心脏除颤器），方便患病旅客及时获得院前紧急自救互救。积极推广无接触服务，在站内直梯安装无接触式语音呼梯系统，旅客无需触摸按钮即可使用直梯。增设雾化消毒机器人，定时“巡视”消毒，强化主通道和候车室消杀，确保车站环境健康安全。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经