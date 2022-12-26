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2022化工园区高质量发展综合评价结果出炉

2022年12月26日17:03 | 来源：新华网客户端
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原标题：2022化工园区高质量发展综合评价结果出炉

　　12月23日，2022中国化工园区与产业发展论坛通过线上直播形式召开。活动主办方中国石油和化学工业联合会化工园区工作委员会（以下简称“园区委”）公布了年度化工园区高质量发展综合评价结果，以彰显国内化工园区发展的先进水平。

　　据了解，该结果是由园区委遵循我国化工园区综合评价指标体系，全面分析，科学客观评价全国600余家化工园区的产业经济、基础设施、生态环境及资源利用、安全应急与公众认知、创新发展与智慧建设等方面情况而得出的，颇具权威性。

　　园区高质量发展: 绿色生态发展、盈利能力强

　　综合评价结果所列的化工园区产业基础雄厚，盈利能力强。在过去的一年内，园区的销售收入总量达到3.41万亿，占全国同期石化产业销售收入的23.6%；年度利润总额3187.3亿元，占全国同期石化利润总额的27.5%；平均利润率为9.3%，高于全行业平均利润率8 %约1.3个百分点。

　　同时，园区基础设施完善，推进土地集约利用效果显著。根据园区填报数据，以及园区委统计测算，累计到2021年末，评价结果所列的园区已完成固定资产投资51975.5亿元，其中2021年当年完成固定资产投资5080亿元；2021年土地销售收入产出率为72.3亿元/平方公里，土地利润产出率为6.13亿元/平方公里，土地投资强度为87.9亿元/平方公里。

　　园区的节能减排，绿色生态发展尤受关注。在2021年，总能耗为1.26亿吨标煤，占全行业能耗7.2亿吨标煤的17.5%；产值能耗为0.393吨标煤/万元，低于全行业平均水平。

　　发展潜力巨大： 后发优势明显、极具投资价值

　　相对于高质量发展园区，“最具发展潜力化工园区”起步相对较晚，但园区内企业聚集已经初具规模，可用工业用地较多，位置优越，极具投资潜力，后发优势非常明显。而作为国内唯一一家全面分析、指导化工园区发展的专业性行业机构，园区委在促进这部分化工园区的规范化、绿色化、智慧化及高质量发展方面发挥着巨大的功效。

　　部分潜力化工园区位于非传统意义的石化大省，通过对先行者的观察、借鉴、加之自身发展的强劲韧性在智慧园区和化工园区创出了一片新天地，实现商业价值、社会价值的双轮驱动，在区域经济发展中发挥着不容忽视的重要作用。

(责编：董童、李源)
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