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中国劳动学会成立40周年暨“新时代技能劳动”研讨会召开

2022年12月26日17:05 | 来源：人民网
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人民网北京12月26日电 （记者任妍）12月25日，中国劳动学会成立40周年暨“新时代技能劳动”研讨会以云端会议方式举行。据了解，此次会议由中国劳动学会联合中国劳动和社会保障科学研究院、中国劳动关系学院等共同召开。人社部副部长王少峰致辞，中国劳动学会会长杨志明作工作报告。

据介绍，劳动学会的成立是为了适应经济体制改革、特别是劳动保障制度改革的需要。40年来，学会始终围绕中心、服务大局，紧扣时代脉搏，积极发挥职能作用，形成了一批有价值的研究成果，为推进人社事业发展作出了积极贡献。

会上，与会嘉宾针对新时代技能劳动领域的人才培养、使用、激励、权益保障等内容展开了研讨，就核心人才培养、劳动者的权益保障、新职业发展、技能人才培养、数字平台与新就业形态等发表演讲，并提出意见建议。

此外，会议还发布了优秀案例征集活动评选结果。我国劳动领域政产学研代表，包括学会理事、会员单位代表、企业代表、工匠代表、专家学者代表、研究机构代表等共同参会。

(责编：王连香、吕骞)
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