12月26日，全球首架C919开始进行总计100小时的验证飞行。受访方供图

人民网北京12月26日电 （记者乔雪峰）2022年12月26日，中国东航最新接收的全球首架C919开始进行总计100小时的验证飞行，全面检验东航各系统迎接、准备C919商业运行各项工作的可靠性，为后续顺利投入商业载客飞行奠定坚实基础。

12月26日，首班验证飞行的航班号为MU7801，于13:25顺利从上海虹桥国际机场起飞，并于15:17抵达北京首都国际机场。

百小时验证飞行与审定检查

确保C919乘坐安全舒适

国产大飞机C919是一款全新的机型。随着东航成功接收全球首架C919，国产大飞机事业从研发制造的“上半场”开始转入商业运营的“下半场”。围绕“飞出安全、飞出志气、飞出品牌、飞出效益”总体要求，东航投入商业运营的各项目标任务都在陆续落地。

如果说，国产大飞机完成中国民航局适航审定、获得局方颁发的合格证，是研制企业“上半场”合格的标志，那么对作为国产大飞机用户的航空公司来说，“下半场”能否顺利开启，100小时的空机验证飞行和民航局对验证结果的审定检查，就是其中的关键环节。

验证飞行主要是验证航空公司安全运行C919飞机的能力，主要包括航空公司前期制定的关于该机型的政策、标准、规定和程序的适用性和可操作性，同时验证航空公司各个专业系统的保障能力，以及各类专业人员是不是具有安全运营C919的能力，以此保证航司在国产大飞机进入商业运行之后，能够为广大旅客提供良好的乘机体验，让C919的商业航班更加安全、更有效率。

作为首家用户，东航还要将验证飞行积累的大量数据、运行保障经验提供给相关部门，助力新机型不断优化改进。

验证试飞在9条航线上实施

C919国产飞机明年春有望商业运行

据了解，这100小时验证飞行将持续到2023年2月中旬，起降的机场涉及9省市、10座机场。

在每个验证飞行日，C919飞机将从上海虹桥机场始发起飞，飞往北京首都、北京大兴、成都天府、西安、海口、青岛、武汉、南昌、济南等航点，并于当天返回上海虹桥机场。验证飞行需要模拟整个航班的运行过程，包括签派放行、旅客登机、飞行员的操作、机务维修等整个流程。

在C919完成航线验证飞行后，中国民航局将对验证结果进行审定和检查，确认东航具备安全运行C919飞机能力之后，会颁发相应的运营许可。

中国东航争取在2023年春将C919正式投入商业载客运营。届时，C919将出现在上海、北京、西安、昆明、广州、成都、深圳等地的优质精品航线上。

验证飞行期间，东航将针对C919机型的特点，确保服务、培训等各方面工作持续推进，确保高标准完成各项任务。东航将努力把C919打造成东航“明星机型”“空中名片”，增进旅客、公众对东航C919的了解和喜爱，助力国产大飞机越飞越好。

(责编：王连香、吕骞)

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