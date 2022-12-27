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1-11月我国软件业务收入94672亿元 中部地区增势领先

2022年12月27日15:31 | 来源：人民网
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人民网北京12月27日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，1-11月份，我国软件和信息技术服务业（以下简称“软件业”）运行态势平稳向好，软件业务收入94672亿元，其中东部地区软件业务收入加快增长，中部地区增势领先。

数据显示，1-11月份，我国软件业务收入94672亿元，同比增长10.4%，增速较1-10月提高0.4个百分点。1-11月份，软件业利润总额11140亿元，同比增长6.9%，增速较1-10月提高2.4个百分点。

软件业务收入增长情况。图片来源：工业和信息化部官网

同时，1-11月份，软件业务出口472亿美元，同比增长4.9%，增速较1-10月回落0.2个百分点，其中，软件外包服务出口同比增长10.6%。

分领域来看，1-11月份，软件产品收入22923亿元，同比增长9.6%，增速与1-10月份持平，占全行业收入的比重为24.2%。其中，工业软件产品收入2142亿元，同比增长14.2%。信息技术服务收入61535亿元，同比增长10.8%，增速较1-10月提高0.7个百分点，在全行业收入中占比为65.0%。其中，云计算、大数据服务共实现收入9327亿元，同比增长9.1%，占信息技术服务收入的比重为15.2%；集成电路设计收入2528亿元，同比增长12.8%；电子商务平台技术服务收入9476亿元，同比增长15.8%。信息安全产品和服务收入1745亿元，同比增长9.4%，增速较1-10月回落0.3个百分点。嵌入式系统软件收入8469亿元，同比增长10.4%，增速较1-10月提高0.8个百分点。

分地区来看，东部地区软件业务收入加快增长，中部地区增势领先。1-11月份，东部地区完成软件业务收入77946亿元，同比增长9.7%，增速较1-10月提高0.3个百分点；中部地区完成软件业务收入4603亿元，同比增长16.4%，高出全行业整体水平6个百分点；西部地区完成软件业务收入9977亿元，同比增长13.7%，高出全行业整体水平3.3个百分点；东北地区完成软件业务收入2145亿元，同比增长8.3%，增速较1-10月回落0.2个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为82.3%、4.9%、10.5%和2.3%。

此外，1-11月份，软件业务收入居前5名的省份中，北京市、广东省、江苏省、山东省、上海市软件收入分别为19599亿元、15760亿元、11418亿元、10115亿元和8181亿元，分别增长9.3%、10.5%、7.5%、18.9%和9.7%，五省（市）合计软件业务收入65074亿元，占全国比重为68.7%，占比较去年同期提高0.1个百分点。

1-11月份，全国15个副省级中心城市实现软件业务收入47151亿元，同比增长8.8%，增速较1-10月提高0.4个百分点，占全国软件业务收入比重为49.8%，占比较去年同期回落0.8个百分点。其中，武汉、宁波、青岛、济南、大连、沈阳、厦门和西安软件业务收入增速超过全行业整体增速。

(责编：申佳平、吕骞)
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