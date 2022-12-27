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1-11月份电信业务收入14504亿元 新建5G基站86.2万个

2022年12月27日15:44 | 来源：人民网
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人民网北京12月27日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，1-11月份，信息通信行业整体运行平稳。其中，电信业务收入累计完成14504亿元；5G移动电话用户达5.42亿户，比上年末净增1.87亿户；5G基站总数达228.7万个，比上年末净增86.2万个。


电信业务收入和电信业务总量累计增速。图片来源：工业和信息化部官网

数据显示，1-11月份，电信业务收入累计完成14504亿元，同比增长8%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长21.4%，量收增速均与1-10月份持平。三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为2183亿元，同比增长7.4%，在电信业务收入中占比为15.1%，拉动电信业务收入增长1.1个百分点。

在用户发展方面，截至11月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.87亿户，比上年末净增5117万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达5.51亿户，占总用户数的93.9%；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达8707万户，比上年末净增5248万户，占总用户数的14.8%，占比较1-10月份提升0.9个百分点。

同时，移动电话用户规模稳中有增，5G用户占比不断提升。截至11月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.84亿户，比上年末净增4149万户。其中，5G移动电话用户达5.42亿户，比上年末净增1.87亿户，占移动电话用户的32.2%，占比较1-10月份提升1.1个百分点。

“物超人”步伐持续加大，IPTV用户稳步增长。截至11月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户18.18亿户，比上年末净增4.21亿户；已超移动电话用户数1.34亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达51.9%。IPTV（网络电视）总用户数达3.76亿户，比上年末净增2705万户。

此外，千兆光纤宽带网络覆盖和服务能力持续提升。截至11月末，全国互联网宽带接入端口数量达10.65亿个，比上年末净增4721万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到10.19亿个，比上年末净增5900万个，占互联网宽带接入端口的95.7%，占比较上年末提高1.4个百分点。截至11月末，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达1416万个，比上年末净增630.3万个。

5G网络建设稳步推进。截至11月末，5G基站总数达228.7万个，比上年末净增86.2万个，占移动基站总数的21.1%，占比较上年末提升6.8个百分点。

分地区来看，东部地区5G建设和用户普及率领先。截至11月份末，东、中、西部和东北地区5G基站分别达到109.3万、49.2万、56.2万、14万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为23.3%、20.7%、18.5%、19.8%。5G移动电话用户分别达2.43亿、1.26亿、1.37亿、0.35亿户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为33.4%、32.3%、31%、29.3%。

(责编：申佳平、吕骞)
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