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商务部推广新一批国家服务业扩大开放综合试点示范最佳实践案例

2022年12月27日16:35 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月27日电（记者谢希瑶）商务部近日印发《国家服务业扩大开放综合试点示范最佳实践案例》，系统反映试点示范省市在相关工作领域的好经验好做法，向全国推广知识产权服务、公共服务数字化等8个综合类案例，为各地统筹推进服务业的开放创新、加快发展现代服务业提供借鉴。

　　据了解，此次印发的8个最佳实践案例按照“一业一例”的思路，以产业链构成和行业发展趋势为主线，对试点示范省市的60余项创新成果进行了全面梳理和集成提炼，有助于为相关行业的开放发展提供系统性、综合性解决方案。

　　产业综合类案例包括“突破堵点贯通知识产权服务业产业链体系”“聚焦关键环节探索创新 促进医疗产业高质量发展”“推动融资租赁创新发展 提升服务实体经济能力”“多点推动现代物流业创新发展”；特色探索类案例包括“探索数字化手段在公共管理服务中的多场景应用”“完善配套服务支持高新技术产业高质量发展”“优化服务体系提升跨境贸易便利化水平”“强化人才保障优化营商环境”。

　　截至目前，试点示范已持续7年，形成了“1（北京示范区）+10（天津、上海、南京、广州等10家试点省市）”的布局。为充分发挥试点示范的引领带动作用，自2018年开始，在此批案例发布前，商务部会同有关部门，已先后向全国推广7批35项试点经验和案例，涉及产业开放、新兴业态培育、体制机制改革、贸易投资自由化便利化等领域。其中，最佳实践案例有4批26项，重点反映具体地区的单项创新成果。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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