原标题：2023年元旦假期消费新趋势出炉 “仪式感”跨年受欢迎

北上滑雪、南下泡汤，热门餐厅外再次排起长队，景区的新春灯彩点亮城市夜色，KTV、轰趴馆再度迎来预订高峰……2022年末，消费暖意正在逐渐释放。截至12月26日，大众点评网友主动搜索“跨年”等关键词的搜索量较上周增长171%，其中，北京、成都、上海、广州、深圳、武汉、重庆等地消费者对元旦跨年的关注度位居全国前列，“南北互跨、反向奔赴、本地探索”等多样化需求的“仪式感”跨年将成为元旦假期新趋势。

“南北互跨”增“暖意”，餐饮、景区异地消费正逐步回暖

“今年要重启计划，去祖国最北边看新年的第一次日出，体验泼水成冰。”杭州工作的李女士在美团上已买好了从哈尔滨到漠河的软卧。此外，粘豆包、冻秋梨、崩栗子……北方的早市文化也让李女士心动，“听说，逛东北早市有种过年的感觉”。

多地跨省流动限制放宽，带动消费者出行半径扩大。综合美团住宿、机票预订数据，有超80%的元旦旅游订单提前订人群不到30岁，“南北互跨”是他们出行的一大特点：杭州、深圳、上海、成都将成为哈尔滨、新疆阿勒泰等北方滑雪胜地的热门客源地，北京人则飞往三亚、丽江等四季如春的南方城市“避寒跨年”。

“南北互跨”带来满满仪式感，也将助推酒店、景区、餐饮等多业态本地、异地双客群消费回暖。据美团数据，“躺平”酒店享受吃住游玩一站式体验成为异地跨年新选择，元旦期间相关住宿套餐的预订量环比增长超2倍。此外，多家景区“跨年夜场票”也成游客的“抢手货”：超级猛犸巡游、金曲舞台、极地花车大巡游，迎新特别版烟花无人机汇演……多彩的迎新活动将夜幕下的珠海横琴长隆度假区打造成亦幻亦真的冒险乐园，引来北京、辽宁、吉林等地方游客提前抢订。

位于三亚海棠湾万达嘉华度假酒店内的餐饮老字号沿江黎家宴，12月8日开始陆续接到北京、哈尔滨的客人来电预订跨年夜位置。“我们计划加大在大众点评上的差异化运营，不仅能留住本地顾客，也会持续、精准地吸引更多外地客人。”沿江预期明年2月份能恢复到2019年水平。

“反向奔赴”小众“惬意”，美景、美食助小城热度上涨

一些人奔赴远方，还有一些人“反向奔赴”不需要太折腾的小城。据美团数据，河南、黑龙江、河北、广东、四川等省份将涌现一批新晋小众元旦跨年目的地，截至12月27日， 鹤岗、保定涞源、郑州中牟、佛山顺德、甘孜等地的元旦假期住宿浏览热度周环比8倍以上。

随着疫情防控措施不断优化，不少像保定这样的中小城市率先回暖，甚至迎来异地客流加速回归。“13条初、中、高级滑雪道已全部开放，还有极限雪坡道、超级U型道和超级滑雪六国道等等，充分满足滑雪爱好者和雪圈专业玩家的多样化需求”。地处北纬39度亚高原涞源小盆地的保定七山滑雪场近期迎来了冬季雪友，一位来自天津的大众点评网友自驾3小时来到滑雪场，体验爽滑乐趣。据介绍，12月以来，滑雪场的订单量月环比增长约2倍，比去年同期还增长了近四成。

坐拥松花江、裹着小兴安岭，还有雪地摩托、碰碰球、高山滑雪.....因低房价、小串走红的黑龙江鹤岗也是冬季度假好去处。12月26日，哈尔滨至鹤岗开通首趟“复兴号”，乘“动车”去鹤岗赏美景、吃美食将成为周边游客元旦度假新选择。

最近一周，河南建业文旅在郑州中牟县打造的“只有河南·戏剧幻城”沉浸式文旅戏剧，在美团门票上的预订量较去年同期增长6倍。跨年夜当晚，景区不仅能观赏剧目，还将在百亩麦田广场上用一场焰火迎接2023年的第一束光，在大众点评网友“闲情逸趣”心中，这座328米见方的黄土“幻城”是“了解河南文化的不二之选”。中牟县这座昔日名不见经传的县城，也因文旅融合，焕发出新的活力。

美食之都顺德的高热度定离不开美食。一些老广会在岁末前往顺德“捞鱼生”，“捞”字指“拌均”，在粤语里还有“赚”的意思：将所有配料与鱼生捞均在一起“捞得风生水起”，表现出人们对新一年的美好愿望。当地哥顿酒店也感受到美食的种草力量。不少省内外游客选购了酒店在美团推出的599元“豪华房一晚+鲍翅酒楼2大2小的家庭晚餐”，期望付出低于大城市的成本，与家人一起享受豪华酒店服务的同时，还能在啫啫鱼头腩煲、红烧乳鸽等顺德美食中咂摸2023年的美好日子。

“本地探索”创跨年“新意”，KTV、泡汤、氛围感餐厅关注度高

广州的秦女士在收到朋友邀约元旦出游的消息后，回复道：“打工人没有元旦，只有正常周末。”但跨年的仪式感不能少，她还是打算来一场最爱的KTV。美团数据显示，KTV、泡汤、live house等沉浸式休闲娱乐项目近期搜索热度大涨。

“跨年夜是KTV行业一年中生意最好的一天，从近期的预订情况看，年轻人的消费热情在逐渐回暖，门店复苏已呈现向好势头，预计跨年当天生意能恢复到2019年同期的70%至80%。”魅KTV区域运营总监刘浩表示。据了解，为了吸引更多消费者到店组团跨年，今年跨年夜的KTV预订价较往年有所下降，部分KTV在元旦期间的价格，仅比平日周日高出2成左右。

对于85后父母而言，文化研学、“泡”民宿成为“家门口”跨年首选。美团平台上，乡村独立小院的元旦期间预订量周环比上涨三成，亲子家庭是预订主力。

还有不少人跨年安排围绕“吃”展开，探索、打卡本地氛围感十足的餐厅。坐标上海中心68层的黑珍珠二钻餐厅莱美露滋近日上线了新年惊喜套餐，套餐推出首日预订量就过半。五道地道法式菜品配上桃红香槟和定制巧克力，消费者在享用美食的同时，还能透过窗户欣赏令人震撼的上海夜景和著名的外滩万国建筑群。

美团文旅研究院院长路梦西认为，交通、酒店、景区等行业提质升级，小众目的地、多元玩法持续涌现，市民游客的消费选择也更多元。依托真实评价形成的大众点评“必吃榜”，美团“M Chao”等线上出游服务产品，连接宝藏供给，帮助更多消费者深挖新玩法，为异地游客提供“地道的”本地生活和消费新场景。同时，平台也将联动餐饮、景点、酒店等优质商家推出“新年开伙4折起”“门票狂欢季”“冰雪温泉”等多场年终促消费活动，集中流量推广当季好去处，助力本地、异地双客群消费回暖。

(责编：曹淼、李源)

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