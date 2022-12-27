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2022全国理性饮酒宣传周活动在京启动

2022年12月27日16:58 | 来源：人民网
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人民网北京12月27日电 （记者孙博洋）12月26日，主题为“关爱成长 非成勿饮”的“2022全国理性饮酒宣传周”在北京启动。此次宣传周活动将持续到2023年1月2日，为期8天。

据活动主办方中国酒业协会相关负责任人介绍，此次宣传周活动主旨为呼吁人们关爱未成年人成长，向未成年人饮酒说“不”，同时也将联合全行业的力量，在全国线上线下的酒类终端开展“万店承诺，不向未成年人售酒”主题活动，为酒类行业社会责任的担当赋予更加深远的意义。

在当前消费趋势下，消费者选择的不仅是酒的风味与品质，也越发看重品牌企业的社会责任和公德良心。

中国酒业协会理事长宋书玉在致辞中表示，倡导“关爱成长，非成勿饮”主张，将“全国理性饮酒宣传周”的影响不断深化，非朝夕之功，虽然，目前活动取得了不错的实效，但要为未成年人创造更好的成长环境，仍需要酒类产业持之以恒的共同参与。让“关爱成长，非成勿饮”公益理念深入人心，为祖国的未来贡献酒业的责任与担当。

作为2022全国理性饮酒宣传周当值理事长单位，安徽古井贡酒股份有限公司董事长梁金辉表示，要建立“理性饮酒”企业协作链，发挥整体协作效应；扩大“非成勿饮”社会“辐射面”，坚决不向未成年人售卖酒水，积极向未成年人展示传播中华文明酒礼；引领社会责任担当“源头水”，以文化传承推动中国酿世界香，讲好中国白酒故事。保护未成年人、引导未成年人正确对待酒类产品，是企业应尽的责任。

宣传周启动仪式上，中国酒业协会秘书长何勇现场发布了《2022中国预防未成年人饮酒绿皮书》，绿皮书从我国未成年人饮酒现状及危害、未成年人饮酒行为的调研分析、未成年人饮酒行为的影响因素、预防未成年人饮酒行为干预现状、未成年人饮酒行为预防及干预措施建议五个方向做了分析阐述。

活动上，由中国酒业协会提出，中国酒业协会市场专业委员会、国际洋酒生产商协会负责起草的团体标准《酒类电子商务平台销售及配送规范》也同步推出，该团标将于2023年3月1日起正式实施。

据了解，中国酒业协会酒与社会责任促进委员会自2015年成立以来，针对理性饮酒三大问题领域，即酒驾、未成年人饮酒、过量饮酒，分别以“理性文明，拒绝酒驾”“关爱成长，非成勿饮”“适量饮酒、快乐生活”为主题，开展“全国理性饮酒宣传周”系列活动。

(责编：王连香、吕骞)
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