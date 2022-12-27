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人民在线荣登“2022北京数字经济企业100强”榜单

2022年12月27日17:50 | 来源：人民网
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近日，北京企业联合会、北京市企业家协会在京召开2022年度北京企业100强工作新闻发布会，发布北京企业100强名单及《北京企业100强发展报告》。人民在线荣登“2022北京数字经济企业100强”榜单。

据悉，北京企业100强名单和《报告》，旨在反映北京头部企业的群体分布、经营状况、发展趋势等，为推动首都经济高质量发展发挥积极作用。根据百强数据，北京数字经济百强企业的营收总额为1.92万亿元，同比增长14.7%，充分表明北京市数字经济等新兴产业企业经济效益的强劲增长态势。

近年来，人民在线以数据强国为使命，以舆情数据服务为核心业务，进行全域大数据的探索与应用。舆情云、智慧党建云、乡村振兴云等行业云平台多点发力，数据应用场景不断丰富，形成了大数据“存管用”一体化服务链条，建设“云上中国”。人民在线坚持数智赋能，构建服务生态，着力打造新时代“数字经济高端智库”，为政企智能决策提供舆情及数字咨询服务，打造“咨询+论坛+培训+传播+智库报告”五位一体服务体系，努力做到“智数惠民、还数于民、用数利民、以数便民”。

此次人民在线荣登“2022北京数字经济企业100强”榜单，体现了人民在线业内领先的理论研究和技术研发能力，高度肯定了人民在线在促进首都数字经济高发展过程中发挥的重要作用。

未来，人民在线将主动承担起党媒在数字经济领域的责任使命，以“释放大数据生产力，服务经济社会发展及助力社会治理现代化”为使命，以母、子公司深度融合为抓手，进一步创新管理体制、加强机制建设、深化理论研究、统筹技术能力、强化产品创新、提升服务质量、拓展市场空间，打造“舆情领航者”“数字经济高端智库”，助力国家数字经济发展。

(责编：董童、李源)
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