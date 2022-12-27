人民网北京12月27日电 （记者杜燕飞）日前，国资委印发《关于进一步深化国有资本运营公司改革有关事项的通知》，提出“中国诚通、中国国新作为运营公司，近年来紧紧围绕功能定位，推进改革试点取得明显成效，运营模式和业务格局初步成型，运营能力有效提升，功能作用显著发挥，由试点转入持续深化改革阶段”。

记者了解到，中国诚通、中国国新均在2016年2月被国务院国有企业改革领导小组确定为国有资本运营公司试点单位。6年多来，中国诚通构建基金投资、股权管理、资产管理、金融服务和战略性新兴产业培育“4+1”业务格局；中国国新构建完善“资本+人才+技术”轻资产运营模式，逐步形成了基金投资、金融服务、资产管理、股权运作、境外投资、直接投资、证券、咨询等板块，并建立了央企专职外部董事服务保障平台。

数据显示，2021年，中国诚通实现净利润110亿元，较2016年初增长9.1倍；净资产为2284.46亿元，较2016年初增长5.9倍。截至2022年11月底，中国国新资产总额接近9000亿元，较2016年试点之初增长了5.5倍；2021年，中国国新实现净利润218亿元、归母净利润152亿元，分别比试点之初增长4倍、30.6倍。

业内人士认为，自试点以来，两家央企深化国有资本运营公司改革试点，打造国有资本流动重组、布局调整的有效平台，探索和把握中国特色国有资本运营的规律，形成了一系列可复制、可推广的经验做法，为国有经济布局优化和结构调整做出了贡献，为助力发挥国有经济战略支撑作用、支持实体经济高质量发展发挥了作用。

对于下一步工作，中国诚通表示，将以服务落实国家战略为导向，以助力国资央企改革为重点，以专业化资本运营为手段，以健全完善风险防控体系为保障，深化改革创新，打造服务国资央企高质量发展的“改革工具箱”，助力国资央企高质量发展。中国国新表示，将聚焦进入实体产业的国有资本，以服务落实国家战略为导向，以助力国资央企改革为重点，以专业化资本运营为手段，以健全完善风险防控体系为保障，围绕“1345”战略目标，深化改革创新，强化轻资产运营模式的资本、人才、技术“三轮驱动”，发挥功能作用，助力国资央企高质量发展。

上述业内人士认为，中国诚通、中国国新由国有资本运营试点转入持续深化改革阶段，有助于建立专业化平台，促进国有资本合理流动，进一步推动国有经济布局优化和结构调整，助力发挥国有经济战略支撑作用，进一步支持实体经济高质量发展。

(责编：王连香、吕骞)

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