总装机110万千瓦 国家能源集团集中开工10个电力项目
2022年12月27日20:12 | 来源：人民网
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人民网北京12月27日电 （记者杜燕飞）记者从国家能源集团获悉，12月26日，国家能源集团2022年第三批重点电力项目集中开工建设，包括清洁高效煤电、新能源项目、抽水蓄能电站等3类10个、总装机1120万千瓦。
据介绍，这10个项目总投资550亿元，分布在9个省区，涉及国家能源集团8家子分公司，其中水电和新能源投资占比超过50%。“本次集中开工一批电源项目，有利于扩大有效投资，提升能源保供能力，推动绿色低碳发展，保障国家能源安全，助力国民经济稳增长。”国家能源集团党组书记、董事长刘国跃在开工仪式上表示。
据了解，今年国家能源集团已集中开工三批共40个重点项目，总投资超过2100亿元，预计年底集团公司开工（动工）电源项目4700万千瓦，累计在建规模7000万千瓦，为国家经济社会发展提供绿色低碳的能源支撑。
(责编：王连香、吕骞)
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