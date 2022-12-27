新华社北京12月27日电（记者刘诗平）12月27日，南水北调工程开工满20周年。记者从中国南水北调集团有限公司了解到，南水北调工程建成通水以来保持安全平稳运行，南水北调后续工程的首个开工项目——引江补汉工程即将转入主隧洞施工。

南水北调东、中线一期工程分别于2002年12月27日和2003年12月30日开工，2013年11月和2014年12月建成通水，目前工程保持安全平稳运行。全面建成通水8年来，工程累计调水近600亿立方米，成为沿线42座大中城市280多个县市区超1.5亿人的主力水源。

南水北调集团有关负责人表示，南水北调工程建设过程中，广大科技工作者攻坚克难，形成了63项新材料、新工艺，确保了南水北调东、中线主体工程按时完成建设任务、工程质量总体优良。经过20年建设运营，南水北调东、中线工程已成为推进南水北调后续工程高质量发展的坚实基础。

由南水北调集团负责建设运营的引江补汉工程，今年7月7日正式开工，是我国在建单洞长度最长、洞径最大、综合难度最高的长距离引调水隧洞。目前，工程已实现桐木沟检修交通洞进洞目标，出口段主隧洞已完成进洞施工相关准备工作，具备进洞条件。

引江补汉工程是南水北调中线工程的后续水源，从长江三峡库区引水入汉江，输水线路总长194.8公里，其中输水隧洞长194.3公里。工程建成后，将增加南水北调中线工程北调水量，同时可向汉江中下游、引汉济渭工程及沿线补水。

长江设计集团有限公司首席科学家、中国工程院院士钮新强表示，引江补汉工程输水总干线沿线地质条件复杂，施工难度大，是我国调水工程建设极具挑战性的项目之一，工程将促进我国重大基础设施技术创新能力的提升。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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