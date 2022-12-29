央视网消息（新闻联播）：习近平总书记指出：“探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。”在即将过去的2022年，中国空间站建设取得重大成就，航天发射次数再创历史新高，我国航天事业谱写了新的辉煌篇章。

这一年，中国载人航天创造了多个新的纪录。

天舟五号发射并成功对接空间站，首次实现了两小时自主快速交会对接，创造了世界纪录。

神十四和神十五两个航天员乘组首次在空间站进行在轨轮换，6名航天员首次在中国的“太空家园”留下这张太空合影。

习近平总书记高度重视和关心我国航天事业发展，这一年，他给航天科技集团空间站建造青年团队回信，走进文昌航天发射场，勉励大家勇于创新突破，全面提升现代化航天发射能力，努力建设世界一流航天发射场。

总书记的殷殷嘱托，成为中国航天不断前行的动力之源。

这一年，问天实验舱、梦天实验舱成功发射，中国空间站如期完成“T”字基本构型在轨组装，也开启了中国空间站应用与发展的新阶段。

这一年，在逐梦苍穹的征程中，中国航天不断标注新高度、创造新成绩。

在嫦娥五号带回的月壤样本中，我们发现了月球上的新矿物“嫦娥石”、发现了月球在20亿年前仍存在岩浆活动。

在“祝融号”火星车传回的数据中，我们发现了火星乌托邦平原40亿年以来发生的水和风沙活动的新证据，世界最清晰全火星影像图也正在绘制。

这一年，“夸父一号”发布了最新太阳观测科学图像。我国首颗太阳探测试验卫星“羲和号”获得5项世界级成果。

这一年，越来越多的“中国星”闪耀太空。我国在轨运行应用卫星数量超过600颗，“高分天眼”形成全天时全天候对地观测能力；风云卫星提供天气预报精准服务，北斗导航服务全球，已融入农业、交通、电力等多个领域，我国卫星导航与位置服务总体产值已达4700亿元。

这一年，长征系列火箭发射次数首次超过50次，发射成功率百分之百。“力箭一号”“捷龙三号”“快舟十一号”等新一代固体火箭成功发射，中国进入太空的能力不断提升。

太空探索永无止境，追梦步伐永不停歇。面向未来，中国航天将赓续传承，在建设航天强国的征程上接续奋斗。

(责编：徐婵、杨光宇)

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