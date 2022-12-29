原标题：VR让培训“身临其境” 助智能医疗更好服务大众

推进智慧医疗，推动医院运用信息化手段，提高医疗质量和效率，提升精细化管理水平，加快推进健康中国建设，而实现这一宏伟目标的基础之一在于强有力的人才支撑。

人才是智慧医疗之重中之重

随着智慧医疗建设发展全面铺开和渐入佳境，面向医务人员的“智慧医疗”，也就是通过智能手段，帮助医务人员提高诊疗效率、诊疗能力及诊疗质量，成为与面向患者的“智慧服务”一样，发展成熟度较高的两个细分领域之一。

在实践领域，北京某三甲医院作为“互联网医院”建设的引领者，正在系统化引入信息技术，打造集人工智能（AI）、VR等为一体的医学应急教育培训中心，变革传统培训模式，更好地为智慧医疗发展提供人才支撑。

以VR让“身临其境”成为生产力

将VR运用于医疗培训，除了可以有效解决传统“言传身教”培训方式面临的人力缺乏、参与度较浅、知识/经验分享度不足等问题之外，北京某三甲医院还尝试通过将医学知识和诊疗流程VR化，打造具备“身临其境”感的新模式，强化受培训人员的基础认知；同时运用VR的这一特有能力，提升公众急救流程和急救知识培训效果。

通过VR营造逼真的“身临其境”环境和应用良好的互动能力，除了可以大幅提升培训中心的培训效能，还可以用于远程实时查房教学，为进行教学互动的医生们提供更为科学、真实的现场带教环境，尤其可为边远、基层地区的受训医生提升业务水平提供前所未有的途径，帮助这些医生足不出户即可直接获得知名医生的指导，分享他们的经验与最新的医学知识。

AVX-512为VR应用加速增效

VR培训系统在建设中，就遇到因远程实时查房等给VR应用带来的海量数据采集、处理和传输，进而造成网络压力大，以及因系统时延可能影响“身临其境”感等问题，还有医疗所需要的视频高分辨率（例如8K）问题。

面对VR医疗培训应用遭遇的挑战，火山引擎与英特尔一起，引入英特尔 高级矢量扩展512 (英特尔 AVX-512)，优化BVC编解码器，为边缘云数据中心的渲染计算处理提供强劲支撑，来使VR应用加速增效，实现超清、高质视频的实时快速解码。

BVC编解码器是字节跳动旗下火山引擎多媒体实验室自研产品，在VR医疗培训应用方案中，用以提高VR医疗培训应用使用时的沉浸感和交互感，以及支持8K视频分辨率带来的编码与传输压力，是打造VR应用能力的一个核心支撑。

英特尔 AVX-512指令集是由英特尔提供的单指令多数据（Single Instruction Multiple Data，SIMD）指令集，内置英特尔 AVX-512指令集的各款英特尔 至强 可扩展处理器，在音视频处理、数据加密压缩以及深度学习等高密度计算处理场景中有着出色的性能表现。基于英特尔 AVX-512高超的优化能力，火山引擎与英特尔一起，分别针对BVC编解码器中，处理器资源占用比较高的插值模块和基础计算模块进行了优化。

经过英特尔 AVX-512优化带来的性能大幅提升，使得BVC编解码器方案具备了高效视频编解码器、压缩等能力，满足了医院VR医疗培训应用影像压缩率高、编码速度快、占用带宽低等复合需求，实现了在15M的低带宽网络环境下，显示接近8K的电影级画质，从而有效保障了VR医疗培训所需的高精细度画面传输，为远程带教、远程会诊等场景提供了更可靠、逼真、稳定、流畅的交互体验和沉浸感。

VR应用变革培训模式

依托VR医疗培训方案的成功落地和有效支持，首先，基于VR的培训完善了急救知识普及、急救体系，同时通过新模式提升了培训成效。基于VR沉浸式体验，让培训双方都可在近乎真实的培训场景，通过VR眼镜的交互互动，“身临其境”般提高参与度；还可支撑云端架构释放强大算力，大幅提高受训规模，并摆脱场地和时间的束缚，提升培训效率。同时，帮助培训内容经VR化，多次重复使用，来有效压降培训成本，提升经济效益。

此外，利用VR技术还有效提升了远程会诊、实时查房等效果。比如，通过VR可以实现全景式带教查房，让带教医生和第二现场的医学学员摆脱物理场地束缚；由此还让带教查房单次人数得以扩大，提升了教学规模与效率。同时，通过VR实现远程会诊及查房指导，专家在第二现场也可对一线医生进行远程指导。

智慧医疗方兴未艾，在火山引擎与英特尔的携手支持下，依托英特尔 AVX-512指令集优化BVC编解码器，基于VR等前沿技术的医疗培训系统已成功落地，加速了医疗培训模式的变革，让VR智能科技带来的“身临其境”为医疗人才培养提供了新动能，也为数智技术在医疗健康领域的应用提供实践案例。

(责编：董童、李源)

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