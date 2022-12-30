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共树行业新信心 第二十届广州国际车展举办

2022年12月30日12:58 | 来源：人民网
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广州车展现场。人民网 焦磊摄

人民网广州12月30日电 （王连香、焦磊）第二十届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）将于2022年12月30日至2023年1月8日在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。本届广州国际车展秉承“新科技，新生活”的主题理念，为全球车企提供高品质、国际化、综合性的展览体验平台。

据悉，本届展会将使用实名制认证，刷身份证入场的方式。观众通过“广州国际汽车展”官方微信可以一次性完成门票购买、门票激活及实名认证。此外，本届广州国际车展将首次启用最新建设落成的广交会展馆D区，同时使用广交会展馆A区室内展厅和南北广场室外展区，展会规模达22万平方米。

全球主流车企共赴盛会

作为“疫情防控新十条”发布后首个复展的大型国际车展，同时也是本年度唯一举办的A级车展，广州国际车展受到了社会各界的关注，得到广大参展企业的响应。

本届广州国际车展上，全球主流车企将悉数到场。包括大众汽车品牌（一汽-大众、大众进口汽车、上汽大众），BMW及MINI、一汽奥迪，上汽奥迪，梅赛德斯-奔驰、一汽-大众捷达品牌、smart、长安福特、上汽通用汽车（别克、雪佛兰、凯迪拉克）、林肯、沃尔沃、捷豹路虎、一汽丰田、广汽丰田、雷克萨斯、东风本田、广汽本田、东风日产、东风启辰、东风英菲尼迪、长安马自达、广汽三菱、北京现代、捷尼赛思等国际主流汽车品牌将集中亮相。

各车企均携全系列产品大规模参加本届车展，广汽集团(广汽传祺、埃安 AION)、北汽集团(北京汽车、北京越野)、长安汽车、长安欧尚、一汽红旗、上汽荣威、上汽名爵、东风风行均将在广州亮相。吉利、哈弗、长城炮、魏牌、坦克、奇瑞、捷途、星途、比亚迪、腾势、领克等企业也将携产品登上广州汽车展的舞台。

特斯拉、NIO蔚来、小鹏、理想、哪吒汽车、ARCFOX 极狐、高合HiPhi、极氪、智己汽车、飞凡汽车、合创、欧拉、AITO、几何汽车、集度、远航汽车、睿蓝、电马等新能源汽车品牌也将同场竞技，让观众更集中、更方便地参观体验最新的新能源汽车产品。

与此同时，众多豪华车品牌也都将登上广州汽车展的展台。包括保时捷、兰博基尼、玛莎拉蒂、宾利、劳斯莱斯、路特斯等欧美顶级豪华品牌集中展出。此外，还有罗伦士、福建奔驰、克蒂汽车、迈莎锐等众多豪华改装车、高端商务改装及房车也将在广州汽车展登场。

行业论坛同期同馆举办

为进一步擦亮“广州国际车展”城市名片、提升广州汽车产业全球知名度，由工业和信息化部及广东省人民政府联合指导的“中国?广州汽车产业大会”也将在广州国际车展期间举办。大会将以“万亿广州、智联未来”为主题，广泛邀请国内外专家学者、行业精英共同展望智能新时代，助力产业新未来。

同时，论坛将配套举办“智能网联汽车驾驶大赛”，针对以Robo-taxi企业为主的L4自动驾技术公司开展真实场景下的混行运营比赛。届时将开展车辆静态展示和试乘、智慧出行体验，让普通大众深入了解智能网联汽车的功能服务，亲身体验新出行服务的便利。

大会主办单位包括广州市人民政府、中国国际贸易促进委员会汽车行业分会、中国对外贸易中心、中国电子信息产业发展研究院、工业和信息化部装备工业发展中心。

创新打造沉浸式观展体验

据了解，广州汽车展紧贴时代新趋势，不断拓展产品外延，持续丰富展品内涵，精心打造以“汽车改装、潮流用品、公路旅行、户外露营”等内容为主体的汽车文化生活主题馆，充分满足年轻化的市场潮流，联合参展企业、行业媒体共建包括“汽车露营音乐节”“广州国际车展美食节”“汽车摄影文化艺术节”“汽车自驾游文化节”“广州国际车展二十周年征文大赛”等一系列内容生动活泼、观众喜闻乐见的创新展览形式，为观众带来沉浸式的观展体验。

广州国际车展经过二十年的发展，已成为国内外最受瞩目的汽车行业盛事之一。据悉，自2003年创办至今，广州国际车展吸引到了超过1000万人次入场观众，其中包括来自世界各国和全国各地的汽车行业精英、商务代表、以及最广大的汽车爱好者们，每年广州车展均吸引到超过70万国内外观众。

业内人士认为，随着中国汽车行业强劲复苏，广州国际车展作为本年度唯一的A级车展，在延期后破局举办，为推动复工复产、提振行业信心、促进社会消费打下了一剂强心针。

(责编：杨曦、吕骞)
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