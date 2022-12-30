黄盛

乡村振兴，产业兴旺是基础。产业发展，产销流通是关键。对于根植于乡村的果蔬产业，如何优化生产销售的流通环节，让果蔬产品从田间到餐桌的供销渠道越来越通畅，是业界人士普遍关注的话题。在近日举办的第十五届亚洲果蔬产业博览会上，产业人士就果蔬供销两端存在的信息差和时间差，以及搭建果蔬产销对接机制进行了研讨。

中国果品流通协会秘书长陈磊表示，我国具有超大规模的国内场，收入消费水平不断提高。伴随着消费升级与食物结构调整，人们对于优质，特色的需求愈加突显，消费韧性强、潜力大，要打通果蔬产销供应链，紧紧盯住当前人们生活方式和消费需求的新变化，努力简化产销中间环节。

中国优质农产品开发服务协会副会长张平表示，亚洲果蔬展将企业营销与产销对接有机融合。接下来，推动果蔬产销精准对接，应发挥行业协会作用，服务社会行业，全面推进乡村振兴。

iFresh亚果会总经理蔡剑菲表示，我国的果品质量和果业效益还有较大提升的空间。随着农业生产的转型升级，果业在乡村振兴中扮演了越来越重要的角色。做大做强果蔬产业，不仅需要加快科技攻关突破，也要在市场上给予引领，推动果蔬产销精准对接。

也有业内人士表示，果蔬既要产得好，也要卖得好。果蔬产业链条上下游应协同发力，充分链接果品生产商与分销商，推动县域特色果品走向世界，促进技术交流进步，同时建立果蔬产品销售和滞销应对长效机制，鼓励建设果蔬加工中心，提高商品化水平，延长产业链，提升价值链。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经