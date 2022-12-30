王绍绍

近年来，我国加快数字化转型战略布局，数实融合对我国构建现代化产业体系有重要意义。中小企业是国民经济和社会发展的生力军，中小企业数字化转型已不是“选择题”，而是关乎生存和长远发展的“必修课”。

据了解，数字技术的迅猛发展驱动了数字化服务产品和工具的快速迭代，各类适配数字化转型不同需求的新产品、新工具层出不穷。当前，数字化平台主要是基于“PaaS平台＋低代码”工具，向中小企业提供低成本、个性化的产品和解决方案。

近日，《“小快轻准”持续降低数字化转型门槛》研究报告（以下简称“报告”）正式发布，该报告由钉钉与中国信息通信研究院联合撰写。报告指出，中国企业数字化门槛正持续降低，数字化转型成本已降低80%。数字化平台为中小企业提供了一条普惠、敏捷、低成本的数字化转型新路径，中国企业数字化转型进入“链”时代。

报告指出，移动端应用对于中国的企业、组织用户有天然的接近性和易用性。我国众多中小企业以移动端原生的协同办公平台为起点，相较于大型企业，以更低的门槛开启了数字化转型之路。一线SaaS厂商的数据显示，以“平台+低代码”模式提供服务，使企业数字化转型成本大幅度下降，降幅有时甚至达到80%。

其中的技术原理在于，丰富的API开放接口和系统集成的连接器，以及依托于低代码平台可敏捷开发覆盖设备管理、项目管理、采购管理、生产管理等业务系统，使用户在终端上实现即时沟通与在线协作，大大提高工作效率，同时也解决了业务系统集成面临的成本高、数据孤岛、扩展性差等通用问题，为中小企业快速集成各类业务系统探索出了成本更低的方式，从管理上降低中小微企业的数字化门槛。

工业和信息化部日前发布的《中小企业数字化转型指南》提出，数字化转型服务商应聚焦中小企业转型的痛点难点，为中小企业提供小型化、快速化、轻量化、精准化的产品和解决方案，带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型。

在“小快轻准”理念下，一批“专精特新”中小企业积极应用数字化转型新产品新工具，在革新企业生产方式、管理理念、推动可持续发展方面取得了明显成效。

江苏无锡，入选成为国家级专精特新“小巨人”企业的普天铁心二期智能化工厂引进多套业务系统，陆续搭建了EIOT、智能协同等多个应用实现数据互联互通。打破“数据孤岛”后，订单交付周期由8天缩短到4天。通过生产数据的在线检测，降低了操作损耗报废率25%。二期智能工厂的人均年产值更是达到800万。

报告认为，中国企业数字化转型正式进入“链”时代。产业链上下游各主体企业借助数字化平台及技术，打破空间和时间限制深度融合，进行高效的资源配置，通过构建、丰富和完善产业生态，实现大中小企业融通发展。

许多使用产业链协同平台的企业表示，“链”不仅打破部门壁垒，强化集团内部作业协同，更有效整合了海量供应商及生产资料，通过信息、流程、数据的在线协同，加强产业链“沟通对话”效率，实现供应商和“链主”高效耦合及资源集约化管控，让供应链更具韧性。

未来，产业链协同将朝哪个方向发展？报告指出，产业链融合发展，将进一步依据结构化数据形成更为智能的决策管理体系，基于对人、机、物的连接，实现达到快速感知社会需求及供需的精准匹配。通过对上下游企业有效协同及智能技术对产业链深化赋能，最终形成以客户为中心、以价值创造为主线，以数据驱动生产的数字化、智能化、柔性化的产业链新业态。（实习生施懿芝对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、吕骞)

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