人民网记者 许维娜

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。对于房地产行业而言，推进高质量发展的依托在于我国将进一步推进以人为核心的新型城镇化，加快农业转移人口市民化。

这一过程中，仍有大量的住房需求需要满足。对于房企而言，只有更好地对接人民群众更多层次、更多元化、更高质量的居住需求，做出产品特色、拿出精细化服务标准以及差异化的运营能力才能在市场中获得纵深发展。

在此背景下，大型房企普遍有着相对成熟的多元化业务。而在房企多元化转型的实践中，如何能稳住“基本盘”的同时，兼顾多元化业务的发展，正成为房企面临的另一重考验。

以合生创展为例，成立30年来，经历了业务的不断推进和拓展，在产品结构升级和多元化渠道的基础上，向“科技赋能及产业驱动的综合性投资控股平台公司”全面转型。与此同时，其不断探索和实践营销模式创新，努力实现品牌发展新突破。

在多元化思路下布局

行至2022年，无论是主动还是被动，房地产企业的多元化拓展，已不再是星星之火，而是燎原之势。然而，赛道转换之路并非一蹴而就，考验着房企的多元业务深耕能力，更考验着与地产主业的协同性。

在此背景下，多元化赛道百花齐放，而不少房企在这场较量中，已捷足先登，呈现出“多头并进”的多元化布局。

合生创展的战略布局也与多元化紧密相关。目前，旗下地产、商业、基建、合生活、投资五大板块并驱发展，科技、养老、文旅、教育、健康、金融、汽车等多元化业态优化布局。

半年报数据显示，上半年集团实现归母净利润和净利润的同步增长，同时总负债、债务总额、净债务较2021年年末进一步下降，财务状况持续稳健。据了解，该集团各个板块间形成良性循环、协同发展，创造出多个稳健持续的利润增长点，成为集团盈利增长的关键要素。

要在行业内取得好业绩则离不开企业产品力的支撑。多年来，合生创展搭建并不断升级“顶级豪宅、中高端品质住宅、写字楼及公寓”三大住宅产品线，先后推出的合生·缦系、悦系、帝景系、骏景系、国际城系等一系列项目，并构建出了行业特色产品IP。

除了产品力外，该集团还利用科技手段，打造VR看房、全景样板间、线上售楼处、直播卖房等平台，将数字化服务升级立足于客户消费体验之中，重构了数字化营销服务闭环。

持续创新营销策略

对于竞争力的提升，企业从来都不是对单个环节的考量，而是出于整体生态的谋划。

合生创展相关负责人表示，从内容输出到活动载体、形式的创新，再到与企业产品、企业文化相融合，合生创展不断在营销创新中为品牌赋能。

据了解，合生创展在年初举办的一场短视频挑战赛受到广泛关注。“家有戏精合家欢”掀起了第一波热度高潮，“万般皆可U意思”“YI茶暖心”“U意思研究所”“合你益起U意思”等活动紧随其后。而在年中的购房节中，还借助短视频等平台发起话题挑战和直播等活动，以特惠房源、专属优惠券等方式回馈客户。

已经举办了4年的“合你益起”公益行动今年继续上演，推进社会公益能量的传递。在“书送未来”行动中，该集团员工、业主、客户积极参与，为山区孩子捐赠万余本书籍。此外，该集团还联合易居乐农发起年度系列公益活动，助力乡村振兴。

有业内人士分析认为，这个成立30年的老牌房企，始终以变换的视角与客户对话，不断尝试新的可能，这或许也是它保持年轻活力的秘诀。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经