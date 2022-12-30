2021年全国文化及相关产业增加值占GDP比重为4.56%
2022年12月30日09:46 | 来源：人民网
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图片来源：国家统计局官网
人民网北京12月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日发布数据显示，经核算，2021年全国文化及相关产业增加值为52385亿元，比上年增长16.6%（未扣除价格因素），占国内生产总值（GDP）的比重为4.56%，比上年提高0.13个百分点。
分行业看，2021年，文化服务业增加值为33508亿元，占文化及相关产业增加值的比重为64.0%，比上年下降0.2个百分点；文化制造业增加值为13687亿元，占比为26.1%，与上年持平；文化批发和零售业增加值为5190亿元，占比为9.9%，比上年提高0.2个百分点。
分领域看，2021年，文化核心领域增加值为36717亿元，占文化及相关产业增加值的比重为70.1%；文化相关领域增加值为15668亿元，占比为29.9%。
(责编：杨曦、吕骞)
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