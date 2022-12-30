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2021年全国旅游及相关产业增加值占GDP比重为3.96%

2022年12月30日09:44 | 来源：人民网
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图片来源：国家统计局官网

人民网北京12月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日发布数据显示，经核算，2021年全国旅游及相关产业增加值为45484亿元，比上年增长12.0%（未扣除价格因素，下同），占国内生产总值（GDP）的比重为3.96%，比上年下降0.05个百分点。

从内部结构看，旅游业增加值为40724亿元，比上年增长11.8%；旅游业占旅游及相关产业增加值比重为89.5%，比上年下降0.2个百分点。旅游相关产业增加值为4760亿元，比上年增长13.4%；旅游相关产业占旅游及相关产业增加值比重为10.5%，比上年提高0.2个百分点。

从增长速度看，全部类别均恢复增长。其中，旅游餐饮、旅游购物、旅游娱乐恢复较快，分别增长18.6%、14.5%和15.6%。

(责编：杨曦、吕骞)
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