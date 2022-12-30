2021年全国旅游及相关产业增加值占GDP比重为3.96%
2022年12月30日09:44 | 来源：人民网
小字号
图片来源：国家统计局官网
人民网北京12月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日发布数据显示，经核算，2021年全国旅游及相关产业增加值为45484亿元，比上年增长12.0%（未扣除价格因素，下同），占国内生产总值（GDP）的比重为3.96%，比上年下降0.05个百分点。
从内部结构看，旅游业增加值为40724亿元，比上年增长11.8%；旅游业占旅游及相关产业增加值比重为89.5%，比上年下降0.2个百分点。旅游相关产业增加值为4760亿元，比上年增长13.4%；旅游相关产业占旅游及相关产业增加值比重为10.5%，比上年提高0.2个百分点。
从增长速度看，全部类别均恢复增长。其中，旅游餐饮、旅游购物、旅游娱乐恢复较快，分别增长18.6%、14.5%和15.6%。
(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 2021年全国旅游及相关产业增加值占GDP比重为3.96%
- 图片来源：国家统计局官网 人民网北京12月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日发布数据显示，经核算，2021年全国旅游及相关产业增加值为45484亿元，比上年增长12.0%（未扣除价格因素，下同），占国内生产总值（GDP）的比重为3.96%，比上年下降0.05个百分点。 从内部结构看，旅游业增加值为40724亿元，比上年增长11.8%；旅游业占旅游及相关产业增加值比重为89.5%，比上年下降0.2个百分点。…
相关新闻
- 评论
- 关注