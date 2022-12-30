图片来源：国家统计局官网

人民网北京12月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日发布数据显示，经核算，2021年全国农业及相关产业增加值为184419亿元，比上年增长10.5%（未扣除价格因素），占国内生产总值的比重为16.05%。

分三次产业看，农业及相关产业增加值中，第一产业、第二产业、第三产业增加值占比分别为45.1%、29.7%、25.2%。第一产业增加值规模最大、占比最高。

从农业及相关产业大类看，农林牧渔业、食用农林牧渔产品加工与制造、农林牧渔业及相关产品流通服务增加值规模居前三，占农业及相关产业增加值的比重分别为47.2%、20.9%、14.0%。

(责编：杨曦、吕骞)

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