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品牌焕新、向电驱进化 广汽丰田发布第五代双擎混动技术

2022年12月30日14:28 | 来源：人民网
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在今日正式开幕的2022年广州国际车展上，广汽丰田发布了第五代双擎混动技术，再次向电驱进化，双擎品牌焕新为“智能电混双擎”，同时带来“T-PILOT智能驾驶辅助系统”、“T-SMART智能座舱”和“T-LINK智能互联”三大智能化技术，为用户提供面向未来的汽车电动化和智能化解决方案。

据介绍，智能电混双擎是广汽丰田深入推进电动化、科技化发展战略的最新举措，通过技术赋能与创新，促进电动化技术与智能科技的最大化普及。2022年广汽丰田不仅迎来了18岁“成年礼”，同时突破了年产销100万台，用户基盘达成700万。在品牌升维的目标引领下，该公司持续践行电动化、高端化、科技化三大战略，构筑合资车企“新头部”领先优势。

广汽丰田相关负责人表示，第五代THS II双擎混动的三电系统通过革新性的轻量化和小型化以及降低损耗，带来了颠覆性的电动化效率。全新开发的锂电池系统实现34%的小型化和44%的轻量化，电能输出提升8%；高转速电机能量损耗降低19%，输出功率提升32%，实现“强电机”驱动；动力控制单元实现了功率密度提升以及17%的轻量化，将能量损耗降低约10%，电流输出提升超过8%，从而支撑更高阶的电动化和智能化。此外，通过智能化的动力输出，实现了全速域强劲、线性、持久的电动化加速。

该负责人还表示，今后广汽丰田双擎车型除搭载全新智能电混双擎系统外，还会配备T-PILOT智能驾驶辅助系统、T-SMART智能座舱和T-LINK智能互联三大智能化技术，满足智能车时代消费者的用车需求升级。T-PILOT智能驾驶辅助系统具备准L3级自动驾驶水平，除对原有的PCS、DRCC、LDA、LTA、AHB5项功能补强升级外，还新增了PDA、EDSS以及RSA 3项功能，面对危险更能提前预判和规避；T-SMART智能座舱提供具有深度语音交互、实用科技美学和沉浸式视听享受的智能座舱体验。语音交互可根据喜好定制唤醒词，声控开关氛围灯、空调、天窗等功能。今后还将搭载8155高算力芯片，为未来升级提供更高上限；T-LINK智能互联在以往车况查询、远程空调、防盗提醒等远程操控服务基础上，将支持更多样化的座舱外智慧交互，实现车机、手机一体无缝互联。

“随着‘智能电混双擎’的发布，我们将继续深化电动化战略。目前已构建起包括HEV（电混）、PHEV（插混）、BEV（纯电）、FCEV（氢电）在内的多元技术路线，形成了业界少见的‘全方位电动化’布局。2022年，我们的电动化车型销量突破30万台，占全系总销量的三分之一。2023年将发布并升级12款双擎产品，实现TNGA车型全系智能电混化。除此次车展上首发亮相的锋兰达双擎和凌尚双擎外，全面焕新智能电混双擎系统的雷凌双擎也将于2023年发布，还有6款双擎在售车型将升级至2023款，实现智能电混产品‘从大型车到紧凑型车’的全覆盖。”该负责人说。

(责编：董童、李源)
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