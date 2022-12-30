新华社深圳12月30日电（记者印朋）中国海油深圳分公司12月30日宣布，其运营的南海东部油田年产油气首次突破2000万吨油当量，较2021年增产超过220万吨。

南海东部油田位于珠江口盆地海域，已建成7大油气产区，现有50个油气田、41座生产设施，是我国南方最大的原油生产基地，建有我国最大的深水油气田群。自1990年首个油田投产以来，已累计生产原油超过3亿吨，生产天然气560多亿立方米，改变了我国南方能源生产结构中“缺油少气”的局面，成为粤港澳大湾区的重要能源支柱。

中国海油方面表示，南海东部油田跨入2000万吨级大油田行列，是建设海洋强国、加快深海油气资源勘探开发取得的重大成果。2019年我国油气行业实施油气增储上产“七年行动计划”以来，南海东部油田大力提升勘探开发力度，4年增产原油540多万吨，占同期全国原油总增量的三分之一。天然气产量连续4年保持在60亿立方米以上，约占粤港澳大湾区天然气总消费量的四分之一。

作为我国油气资源的重要战略接替区，南海东部油田2022年深水油气产量超过920万吨油当量，占总产量的46%，是我国海洋石油工业走向深水的主战场。

(责编：徐婵、杨光宇)

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