新华社北京12月30日电（记者魏玉坤）国家统计局30日发布数据，经核算，2021年全国文化及相关产业增加值为52385亿元，比上年增长16.6%（未扣除价格因素），占国内生产总值（GDP）的比重为4.56%，比上年提高0.13个百分点。

统计数据显示，分行业看，2021年，文化服务业增加值为33508亿元，占文化及相关产业增加值的比重为64%，比上年下降0.2个百分点；文化制造业增加值为13687亿元，占比为26.1%，与上年持平；文化批发和零售业增加值为5190亿元，占比为9.9%，比上年提高0.2个百分点。

分领域看，2021年，文化核心领域增加值为36717亿元，占文化及相关产业增加值的比重为70.1%；文化相关领域增加值为15668亿元，占比为29.9%。

当天发布的数据还显示，经核算，2021年全国农业及相关产业增加值为184419亿元，比上年增长10.5%（未扣除价格因素），占GDP的比重为16.05%；2021年全国旅游及相关产业增加值为45484亿元，比上年增长12%（未扣除价格因素），占GDP的比重为3.96%，比上年下降0.05个百分点。

(责编：徐婵、杨光宇)

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