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特医食品新规发布 专属标识“小蓝花”启用

2022年12月30日14:52 | 来源：人民网
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人民网北京12月30日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，为指导特殊医学用途配方食品（以下简称特医食品）企业规范标识，引导医生、临床营养师和消费者科学合理使用特医食品，市场监管总局近日制定发布《特殊医学用途配方食品标识指南》（以下简称《指南》）。

《指南》分为五个部分，包括基本要求、内容要求、主要展示版面要求、禁止性要求和其他要求。

《指南》明确，特医食品标识是指印刷、粘贴、标注或者随附于特医食品最小销售单元的包装上，用以辨识和说明食品基本信息、特征或者属性的文字、符号、数字、图案以及其他说明的总称，包括标签和说明书。特医食品标识应符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定，涉及特医食品注册证书内容的，应当与注册证书内容一致。同时，标签、说明书应真实规范、科学准确、通俗易懂、清晰易辨，不得含有虚假、夸大或者绝对化语言。

中国营养保健食品协会执行副会长厉梁秋介绍称，此次《指南》的制定，充分调研了特医食品行业企业发展现状，全面征求了业内各方意见，形成了各相关方最大的共识。《指南》的发布，不仅是国家市场监督管理总局落实“四个最严”要求，切实做好特医食品安全监管的重要举措，更是特医食品行业规范发展中的重要一步，并将成为行业未来平稳健康发展的基础。

值得注意的是，此次发布的《指南》还明确了特医食品专属标志，提出特医食品的标签应设置专属标志区域，位于最小销售包装标签主要展示版面左上角或右上角。厉梁秋认为，《指南》中明确了特医食品专属标志“小蓝花”的使用，为特医食品的定位、使用、认识提供了“身份标识”，“小蓝花”由四叶草和两片手托叶组成，寓意着传递爱心、守护健康、凝聚力量，突出特医食品营养支持特殊疾病状态人群的特性，便于识别、记忆和宣传。

北京协和医院临床营养科主任医师陈伟表示，一个品类成熟的产品应该有属于其自身的产品专属标志。特医食品标签和说明书的规范标注，能更好的帮助消费者理解产品的特质，避免出现把特医食品当成“神药”的情况。同样，对于医生和临床营养师也能更好的了解特医食品的适用人群和范围，推动特医食品在临床方面的规范化应用。

另外，在发布的《指南》中，对于特医食品标签和说明书的“禁止性要求”也做出了明确，包括“特效”“全效”等涉及虚假、夸大、违反科学原则的词语，以及“预防”“治疗”等涉及预防、治疗疾病的词语等共7项内容。《指南》还对企业在产品宣传上的行为进行了约束，尽量避免误导消费者行为的出现。

对此，厉梁秋表示，特医食品组成成分众多复杂，更是直接影响到疾病状态人群的健康安全。《指南》中对涉及特医食品标识的各项内容予以明确细化，将更好的指导帮助行业企业规范特医食品标签和说明书标注，也将有力推动特医食品的科学使用和消费者的理性认知，减少市场销售环节的宣传不当行为，避免误导消费者或让消费者产生混淆。

(责编：郭思邈、吕骞)
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