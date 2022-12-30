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加快探索绿色建造方式 中建推出碳排放监测管理平台

2022年12月30日15:30 | 来源：人民网
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人民网北京12月30日电  今日，中国建筑集团有限公司（以下简称中建集团）在京召开碳达峰碳中和系列行动发布会，并向社会正式发布《中建集团碳达峰行动方案》（以下简称《方案》）。《方案》以绿色低碳发展为主线，聚焦强化绿色发展顶层设计、开展节能降碳增效行动、加强低碳建设投资运营、提升绿色勘察设计水平、推进绿色建造方式变革、加大低碳业务转型力度、加快绿色低碳科技创新、布局绿色金融与碳交易、打造建筑领域碳圈生态等“碳达峰”九大任务，全面规划中建集团节能降碳的目标和具体实施路径。

中建集团党组书记、董事长郑学选强调，《方案》是中建集团当前及今后相当长的一段时期内指导“双碳”工作的行动指南。中建集团将以碳达峰行动方案为抓手，聚焦关键领域关键问题，出实招、干实事、求实效，精准推动落实。推动建造方式变革，运用绿色策划、绿色设计、绿色施工和绿色运营理念，加快探索绿色建造、智慧建造及工业化建造等新型建造方式，对传统业务进行改造提升，努力引领建筑领域低碳发展；抓好绿色技术创新，重点围绕新型建筑材料、资源循环利用、碳捕捉碳封存技术等前沿方向，加大关键技术研发力度，尽快形成关键技术成果，为“双碳”目标提供坚实的科技支撑；坚持产品化、产业化发展，要紧紧围绕市场需求，用好中建集团海量应用场景，尽快将技术成果转化为成熟产品，投入到市场浪潮中接受检验。

与此同时，中建集团在发布会上推出未来监测碳排放的重要数字化工具——碳排放监测管理平台。该平台内置数据监测与管理两大系统，具备人工填报、在线监测、碳核算、绿色建材库、低碳技术库、碳资产管理6大功能，能够精准实现碳排放的信息化、数据化、可视化，为碳排放的内部管理分析提供重要决策依据。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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