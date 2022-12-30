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小鹏汽车：坚定研发投入 做“未来出行探索者”

2022年12月30日15:32 | 来源：人民网
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第二十届广州国际汽车展览会（以下简称“广州车展”）上，小鹏汽车以“天生智能，探索不止”为主题，集中亮相旗下全系智能车型。除此之外，展台还特设了如NBA体验区、超充体验区、NGP体验区等各类体验区供公众互动。

小鹏汽车相关负责人介绍，今年9月，城市NGP以小鹏P5为载体完成广州地区落地，标志着小鹏汽车成为让高阶智能辅助驾驶在城市场景中量产落地的汽车品牌。小鹏G9在不改变硬件的情况下，通过自动驾驶软件升级强化就顺利通过自动驾驶封闭场地测试。未来，该车搭载的XNGP智能辅助驾驶系统，将具备全场景智能辅助驾驶能力，实现无人驾驶前辅助驾驶的技术形态。同时，在小鹏全场景语音2.0功能模式下，语音助手小P全程待命，车内多位乘员无需唤醒，多人同时人车语音对话，在弱网、无网条件下也依然可以稳定控制600多项车辆功能，优化用户的使用体验。

在坚持纯电超充路线方面，小鹏G9搭载车端800V高压SiC平台，4C版本车型配合小鹏S4超快充桩可实现充电5分钟，续航200km；此外，得益于800V高压平台，G9也可以向下兼容第三方充电桩。

在补能基建的建设及用户充电体验的优化方面，S4超快充桩除了充电功率大之外，有着枪线更轻便、充电更智能、快充更安全等优势。今年8月，S4超快充首桩已率先在广州落地。截至目前，小鹏品牌已上线超1000座自营站。

“未来，小鹏汽车依然会坚定饱和式的研发投入，继续做‘未来出行探索者’，为用户带来更好的产品、服务及智能体验，并利用科技助力碳中和，成为可持续发展坚定的先行者和践行者。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)
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