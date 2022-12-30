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第五届人民网内容科技创业大赛公告（第四号）

2022年12月30日15:47 | 来源：人民网
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12月28日，第五届人民网内容科技创业大赛全国总决赛成功举办。

本届大赛全面聚焦内容产业全链条上的新技术、新应用、新服务等，征集方向包括内容风控、精准传播、元宇宙、大数据应用等领域。本届大赛共征集到971个优质项目，经过层层选拔，最终遴选出15个创业项目，分别获得本届大赛一等奖、二等奖、三等奖、优胜奖以及组委会推荐奖。具体获奖名单参见下表。总决赛颁奖典礼将于近期举办，具体时间、地点组委会将另行通知。

本次总决赛由知名投资人、专家学者、政府代表联合组成专业评审团，从产品、服务的特点，内容与科技融合，团队能力和经营管理，社会价值、商业模式、投资价值等维度，通过项目路演、专家评分的方式进行评审。现将总决赛获奖结果公告如下：

 

第五届人民网内容科技创业大赛

全国总决赛获奖名单

奖项

项目名称

参赛单位

一等奖

智能网联汽车大数据智能应用

彩虹无线（北京）新技术有限公司

二等奖

Twinverse数字孪生平台

上海孪数科技有限公司

视觉智能拟合引擎

星河视效科技（北京）有限公司

三等奖

 

莫比健身-智能健身产品及内容服务

上海小莫网络科技有限公司

51WORLD数字孪生平台

北京五一视界数字孪生科技股份有限公司

自动驾驶视觉AI-ISP解决方案

智瀚星途（苏州）科技有限公司

优胜奖

全球视频社交内容风控解决方案

北京数美时代科技有限公司

音频革命-基于对象的沉浸式音频HOLOSOUND

雷欧尼斯（北京）信息技术有限公司

消费级无线全彩AR眼镜

深圳影目科技有限公司

傲镭科技——碳纳米管冷阴极真空电子发射技术引领者

深圳傲镭智能科技有限公司

科技赋能，即时配送

福建省快先森网络科技股份有限公司

组委会推荐奖

绩牛金融私域营销解决方案

厦门绩牛软件技术有限公司

ONEBOT

北京爱其科技有限公司

智能乐器及音乐教育平台

北京视感科技有限公司

零碳能源潮空间-伞亮科技独角兽计划

伞亮科技（厦门）有限公司

人民网内容科技创业大赛赛事组委会

2022年12月30日

 

(责编：王仁宏、吕骞)
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