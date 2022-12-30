12月28日，第五届人民网内容科技创业大赛全国总决赛成功举办。

本届大赛全面聚焦内容产业全链条上的新技术、新应用、新服务等，征集方向包括内容风控、精准传播、元宇宙、大数据应用等领域。本届大赛共征集到971个优质项目，经过层层选拔，最终遴选出15个创业项目，分别获得本届大赛一等奖、二等奖、三等奖、优胜奖以及组委会推荐奖。具体获奖名单参见下表。总决赛颁奖典礼将于近期举办，具体时间、地点组委会将另行通知。

本次总决赛由知名投资人、专家学者、政府代表联合组成专业评审团，从产品、服务的特点，内容与科技融合，团队能力和经营管理，社会价值、商业模式、投资价值等维度，通过项目路演、专家评分的方式进行评审。现将总决赛获奖结果公告如下：

第五届人民网内容科技创业大赛 全国总决赛获奖名单 奖项 项目名称 参赛单位 一等奖 智能网联汽车大数据智能应用 彩虹无线（北京）新技术有限公司 二等奖 Twinverse数字孪生平台 上海孪数科技有限公司 视觉智能拟合引擎 星河视效科技（北京）有限公司 三等奖 莫比健身-智能健身产品及内容服务 上海小莫网络科技有限公司 51WORLD数字孪生平台 北京五一视界数字孪生科技股份有限公司 自动驾驶视觉AI-ISP解决方案 智瀚星途（苏州）科技有限公司 优胜奖 全球视频社交内容风控解决方案 北京数美时代科技有限公司 音频革命-基于对象的沉浸式音频HOLOSOUND 雷欧尼斯（北京）信息技术有限公司 消费级无线全彩AR眼镜 深圳影目科技有限公司 傲镭科技——碳纳米管冷阴极真空电子发射技术引领者 深圳傲镭智能科技有限公司 科技赋能，即时配送 福建省快先森网络科技股份有限公司 组委会推荐奖 绩牛金融私域营销解决方案 厦门绩牛软件技术有限公司 ONEBOT 北京爱其科技有限公司 智能乐器及音乐教育平台 北京视感科技有限公司 零碳能源潮空间-伞亮科技独角兽计划 伞亮科技（厦门）有限公司

人民网内容科技创业大赛赛事组委会

2022年12月30日

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经