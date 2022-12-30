第五届人民网内容科技创业大赛公告（第四号）
12月28日，第五届人民网内容科技创业大赛全国总决赛成功举办。
本届大赛全面聚焦内容产业全链条上的新技术、新应用、新服务等，征集方向包括内容风控、精准传播、元宇宙、大数据应用等领域。本届大赛共征集到971个优质项目，经过层层选拔，最终遴选出15个创业项目，分别获得本届大赛一等奖、二等奖、三等奖、优胜奖以及组委会推荐奖。具体获奖名单参见下表。总决赛颁奖典礼将于近期举办，具体时间、地点组委会将另行通知。
本次总决赛由知名投资人、专家学者、政府代表联合组成专业评审团，从产品、服务的特点，内容与科技融合，团队能力和经营管理，社会价值、商业模式、投资价值等维度，通过项目路演、专家评分的方式进行评审。现将总决赛获奖结果公告如下：
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第五届人民网内容科技创业大赛
全国总决赛获奖名单
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奖项
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项目名称
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参赛单位
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一等奖
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智能网联汽车大数据智能应用
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彩虹无线（北京）新技术有限公司
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二等奖
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Twinverse数字孪生平台
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上海孪数科技有限公司
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视觉智能拟合引擎
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星河视效科技（北京）有限公司
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三等奖
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莫比健身-智能健身产品及内容服务
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上海小莫网络科技有限公司
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51WORLD数字孪生平台
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北京五一视界数字孪生科技股份有限公司
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自动驾驶视觉AI-ISP解决方案
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智瀚星途（苏州）科技有限公司
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优胜奖
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全球视频社交内容风控解决方案
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北京数美时代科技有限公司
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音频革命-基于对象的沉浸式音频HOLOSOUND
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雷欧尼斯（北京）信息技术有限公司
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消费级无线全彩AR眼镜
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深圳影目科技有限公司
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傲镭科技——碳纳米管冷阴极真空电子发射技术引领者
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深圳傲镭智能科技有限公司
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科技赋能，即时配送
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福建省快先森网络科技股份有限公司
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组委会推荐奖
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绩牛金融私域营销解决方案
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厦门绩牛软件技术有限公司
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ONEBOT
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北京爱其科技有限公司
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智能乐器及音乐教育平台
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北京视感科技有限公司
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零碳能源潮空间-伞亮科技独角兽计划
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伞亮科技（厦门）有限公司
人民网内容科技创业大赛赛事组委会
2022年12月30日
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