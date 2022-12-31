原标题：新华全媒+丨引江济淮工程试通水通航 长江与淮河“牵手”

12月30日，中铁四局参建的引江济淮淠河总干渠渡槽通航（无人机照片）。淠河总干渠从引江济淮运河上凌空而过，呈现出河上有河的“水上立交”景象。

当日，引江济淮工程试通水通航暨二期工程开工仪式在安徽省合肥市肥西县举行。2万余名工程建设者历经6年奋战，长江与淮河实现历史性“牵手”。

引江济淮工程是我国172项节水供水重大水利工程之一，也是集供水、航运、生态于一身的民生工程。工程以城乡供水和发展江淮航运为主，结合农业灌溉补水、改善巢湖及淮河水生态环境、排涝等综合利用，是跨流域、跨省的重大战略性水资源配置工程。工程一期总投资949.14亿元，二期总投资204.07亿元。

据了解，引江济淮工程供水范围涉及皖豫两省15个市55个县（市、区），输水线路总长723公里，受益范围7.06万平方公里，惠及皖北、豫东5000多万人口，形成平行于京杭大运河的中国第二条南北水运大通道。

新华社记者 刘军喜 摄

(责编：鲁婧、杨迪)

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