本报记者 杨俊峰

通用技术宝石花医疗互联网医院与心血管学科专家联合打造名医工作室，在线上开通门诊。

受访者供图

全国建成1700多家互联网医院，7000多家二级以上公立医院接入区域全民健康信息平台，260多个城市实现区域内医疗机构就诊“一卡（码）通”，2200多家三级医院初步实现院内互通……国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局2022年11月印发的《“十四五”全民健康信息化规划》显示，近年来，中国全民健康信息化建设成效显著，群众看病就医获得感不断提升。

专家表示，为进一步推进信息技术与卫生健康行业深度融合，让信息多跑路，让患者少跑腿，中国的全民健康信息化建设领域正加速开启。

“云就医”打造诊疗新模式

如今，许多患者通过网络“云就医”。日前，家住浙江省杭州市西湖区文新街道的郑先生感觉喉咙不舒服、咳嗽，体温偏高。由于患有高血压和肝病等，郑先生不敢自主服用感冒药物。在女儿的推荐下，他通过手机上的互联网医院向医生咨询。“线上问诊既可以打字图文咨询，也可以通过打电话语音咨询，需要的药品也可以直接寄到家里，非常方便。”郑先生说，线上问诊省时省力又靠谱。

随着智慧医疗的快速发展，互联网医院在助力百姓健康方面发挥作用。通用技术宝石花医疗互联网医院近日推出防疫抗疫专题页面，为群众提供7×24小时的在线义诊、居家防疫抗疫咨询等服务，还协助实体医院开通线上发热门诊专题页，服务地区患者，推出了免费线上咨询、疫情防治知识宣教、药品配送、院内中药制剂配送、急重症咨询等系列服务，特别是对老年人、孕妇、儿童等重点人群提出了个性化的防治措施。“线上搭建健康管理云平台，线下依托全国150多家医疗机构的优势，我们正积极探索‘互联网+医疗健康’新模式新业态。”宝石花互联网医院相关负责人说。

以京东方科技为例，京东方通过物联网健康管理平台，整合物联网体征监测设备、线上互联网医院等，提供包括专属保健、专项管理在内的从预防、诊疗到康复的全流程闭环服务。

好大夫在线创始人兼首席执行官王航认为，互联网信息技术和运营模式的优势，推动了平台覆盖的患者人群持续扩大，越来越多的患者通过互联网医疗平台作出医疗决策，需要医生进行线下干预的患者会分流到全国各大医院。

电子健康档案全面普及

根据《“十四五”全民健康信息化规划》，到2025年，每个中国居民将拥有一份动态管理的电子健康档案和一个功能完备的电子健康码，二级以上医院将基本实现院内医疗服务信息互通共享，三级医院将实现核心信息全国互通共享，全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据库更加完善，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。

业内人士认为，应以普及应用居民电子健康码为抓手，建立居民以身份证号码为主、其他证件号码为补充的唯一主索引，推动“一码通用”，依托区域全民健康信息平台，推动检查检验结果互通共享。

事实上，不少地方已尝鲜“一码通用”。在广东省广州市，电子健康码“一码就医”获得居民好评。目前，广东省电子健康码累计发放1.6亿张，全省2658家医疗机构均已应用电子健康码。以电子健康码“一码就医”为代表，广东省加快推进“互联网﹢医疗健康”示范省建设，建设全省统一健康医疗大数据汇聚共享平台，打造“自助式”健康医疗服务管理平台，实现医保、大病保险“一站式”结算。

在黑龙江省哈尔滨市，电子健康档案让780余万居民获益。据统计，哈尔滨市建立的居民电子健康档案系统已接入医院119家，采集数据27.46亿条，形成居民电子健康档案780.46万份，79家医院可在系统中调阅居民电子健康档案，344家公共卫生机构可在家庭医院签约系统中调阅居民电子健康档案。

中医药搭上信息化“快车”

互联网中医院、中医云诊间、智慧中药房……信息化支撑中医药为群众带来便捷医疗服务。眼下，新一代信息技术迅速发展应用，为中医药信息化高质量发展带来更广阔空间。

以河南为例，河南中医药大学第一附属医院京东互联网医院是由河南中医一附院与京东健康于2020年3月共同建设的河南省首家中医互联网医院。通过“豫中一”APP或小程序，可以为患者提供在线复诊、便民门诊、特需医疗、云诊室、处方开药、缴费、药品免费配送等一站式服务，大大方便了居民的日常就医。截至2022年7月1日，河南中医一附院全院767名医生已经全部上线互联网医院，累计注册患者人数近30万，服务范围覆盖国内31个省级行政区。2022年1月，该医院还上线了能够与名医专家视频问诊的“云诊室”服务，已有32名知名专家“云坐诊”，服务用户近八成来自外省。

国家层面也通过出台政策积极鼓励中医智慧化加速发展。近日，国家中医药管理局印发的《“十四五”中医药信息化发展规划》提出，深化数字便民惠民服务，加强中医医院智慧化建设，推动中医药健康服务与互联网深度融合。

专家建议，应鼓励各地开展智慧中医医院建设，鼓励各地研发应用中医电子病历、名老中医传承信息系统、中医智能辅助诊疗系统等中医药特色系统，推广智慧中药房等服务模式。还要建设中医互联网医院，发展远程医疗和互联网诊疗，推动构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化中医医疗服务模式。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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