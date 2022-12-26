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渤海亿吨级油田垦利6-1主体区开发项目投产

2022年12月26日19:58 | 来源：人民网
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人民网北京12月26日电 （记者杜燕飞）记者从中国海洋石油集团有限公司（以下简称中国海油）获悉，今日，渤海亿吨级油田项目垦利6-1油田5-1、5-2、6-1区块开发项目（以下简称垦利6-1油田主体区开发项目）正式投产，2024年将实现高峰产量日产原油约5500吨。

垦利6-1油田主体区平台。受访者供图

据介绍，垦利6-1油田位于渤海南部海域，石油探明地质储量超过1亿吨，是我国第一大原油生产基地渤海油田今年最大的在建原油增产项目。该油田主体区开发项目，建设有1座中心平台和6座无人井口平台，计划投产107口开发井。

“垦利6-1油田主体区开发项目的6座无人平台均采用智能化设计，通过综合自动化监控预警系统让无人平台的所有设备实现远程监控，还能对采集的生产数据同步进行智能化分析、状态动态评估，对于异常运行参数做到及时预警干预，确保了无人平台的安全可靠运行。”中国海油天津分公司渤南作业公司总经理汪本武介绍。

垦利6-1油田主体区平台。受访者供图

值得一提的是，垦利6-1油田是我国海洋石油工业上首个在设计之初就引入岸电的油田，与渤中—垦利油田群岸电应用工程同期设计、同期建造、同期投产。

垦利6-1油田主体区平台。受访者供图

“渤中—垦利油田群岸电应用工程共建设4座海上电力动力平台和1座陆地高压变电站，设计输送能力520兆瓦，是目前国内最大规模的海上油田群岸电应用工程项目。”渤中—垦利油田群岸电应用工程项目经理李毅介绍，此次岸电项目覆盖了渤海南部、中部海域主力油气枢纽，将向39座海上平台供电，预计到2025年将支撑区域内约5.5万吨/天的油气产量，用电高峰年将节能65万吨标煤，减少氮氧化物排放1.47万吨，减少二氧化碳排放100万吨。

(责编：王连香、吕骞)
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