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京广高铁十周年：旅客发送量飞速增长 发展红利惠及沿线百姓

人民网记者 乔雪峰
2022年12月26日18:14 | 来源：人民网
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2012年12月26日，京广高速铁路京郑段正式开通，标志着京广高速铁路全线开通运营，至2022年12月26日，已经开通运营10周年，全线累计发送旅客16.9亿人次。

京广高铁是以客运为主的快速铁路，从北京始发，经石家庄、郑州、武汉、长沙，终点止于广州，穿越京、冀、豫、鄂、湘、粤六省市，全程2294公里，是我国“四纵四横”客运专线网之一。

全线设计时速350公里，初期运营时速300公里。京广高铁开通以后，北京至广州最短运营时间控制在8小时以内，比原来最快普速列车节省超过12个小时。

经过十年的高速发展，如今的京广高铁已成为一条纵贯南北、辐射范围最广的快速通道，快捷、安全的京广高铁已经和百姓的出行融为一体，缩短了沿线城市间的时空距离，方便了群众出行。

乘坐高铁出行旅客飞速增长

旅客出行“最后一公里”变得更加顺畅

今年6月20日，北京至武汉间率先常态化按时速350公里高标运营，增加开行大站直达高品质标杆列车和智能复兴号动车组，北京至武汉间最短运行时间压缩至3小时48分。该动车组还推出静音车厢、新型票制等新服务，实施灵活折扣、有升有降、优质优价的市场化票价机制。

国铁集团北京局相关负责人表示，从今天开始，北京至石家庄间每天开行10对60分钟直达列车，进一步压缩京石间的时空距离，旅客出行体验更美好。

据介绍，北京局集团公司负责京广高铁北京西站、北京丰台站、涿州东站、高碑店东站、保定东站、定州东站、正定机场站、石家庄站、高邑西站、邢台东站、邯郸东站。

十年来，乘坐高铁出行旅客飞速增长，北京局集团公司管内京广高铁从2013年的发送旅客2133.8万人次，增长至2019年的发送旅客4014万人次，共计发送旅客28564.5万人次。

从现金刷卡购票到扫码支付购票，从人工检票到自助检票闸机，从磁介质车票到全面电子客票，还有12306互联网订餐配送，十年来，铁路设施更加智能，“互联网+”让旅客畅享智慧出行。

站内增加便捷换乘引导标识，增设反向进站闸机，站内便捷换乘提速换挡。车站与公交、地铁、出租等建立沟通机制，安检互认，接力服务旅客，有效减少旅客换乘时间，十年来，旅客换乘更加快捷，旅客出行“最后一公里”变得更加顺畅。

京广高铁的开通，给沿线城市带来了新的发展动能，为沿线地区经济社会发展提供了服务保障，助力京津冀协同发展，让高铁的发展成果惠及更多的沿线百姓。

以石家庄为例，十年来，石家庄站日均开行京广高铁列车数由最初的67对，增加到目前169.5对，石家庄站京广高铁累计发送旅客2.14亿人次。

京广高铁第一站发送旅客超1.7亿人次

旅客出行体验更美好获得感更强

作为京广高铁的第一站，十年来，北京西站始发的京广高铁列车从最初的60对增加到现在的日常107.5对，列车运行速度也从最初的时速300公里增长到如今的时速350公里，北京西到武汉的最快运行时间由4小时17分压缩至3小时48分，快了29分钟。北京西站京广高铁累计发送旅客超过1.7亿人次。

2017年，伴随着北京西站北广场下沉广场的启用，旅客可通过地下通道进站、乘地铁、乘出租、前往公交枢纽。

母婴哺乳遮挡帘、爱心服务箱、行李防丢神器、姜糖茶等更加人性化的服务举措推陈出新。十年来，北京西站不断更新便捷服务设施，提升优质服务能力。孙梦楠是北京客运段京广高铁的列车长，经过10年的历练，她从一名普通乘务员成长为经验丰富的列车长。

孙梦楠告诉记者：“10年来，为了更好地服务旅客出行需求，铁路部门在京广高铁各次列车不断探索改进温馨服务举措，让列车服务‘软实力’紧跟高铁设备‘硬实力’的飞速发展。”

据孙梦楠介绍，旅客坐在自己的座位上动动手指，扫描座椅扶手上一张小小的铁路畅行二维码，就能在最短时间内预约到补票升席、订餐、车站换乘、重点旅客服务等13项出行服务。

十年来，旅客找工作人员“要服务”已变成工作人员按照旅客需求及时“送服务”。据统计，十年来，北京客运段京广高铁各次列车推出特色服务共100余项。随着近年来旅客对列车服务的好评和认可，旅客出行获得感更强，常旅客逐年增多。

从和谐号到复兴号

创新技术引领高铁智能发展

据北京动车段相关负责人介绍，京广高铁从最初的CRH380A/AL“和谐号”动车组到现如今CR400AF/BF复兴号中国标准动车组，列车运行速度从最初的时速300公里，增长到如今的时速350公里。

动车组运行更安全。与“和谐号”高速动车组相比复兴号中国标准动车组实时监控项点多达2700余项，可以批量应用以太网传输监视数据，基本实现车辆关键子系统及部件的运行状态检测和集中监控。增加了受电弓监控系统和移动手持终端，随车机械师可以随时监控动车组运行状态，不止局限于监控室内。

旅客乘坐体验更舒适。伴随着智能动车组的上线运行，全车实现Wifi覆盖，无线充电，影视投屏等服务功能，增加座椅插座及USB接口，满足旅客的各种用电需求。增大座椅宽度，提高旅客乘坐舒适度。智能动车组商务舱采用航空座椅，隐私性强，舒服度更高。

动车组外观更美观。车头采用低阻力流线头型，曲线更流畅，不仅增强了速度感还优化了空气动力学性能，空气阻力进一步降低，头车增设司机室登乘门，便于司机上下车，避免了司机换乘时经过商务车干扰旅客休息。

动车组服务设施更智能。智能动车组所有客室空调机采用变频技术，温度调节更准确，噪音更小，车厢更加安静，不仅使旅客体感更舒适，而且可降低能耗10%。卫生间设置智能照明，门锁闭后灯全亮，门锁打开后变暗，降低能耗。同时，增加了“禁止吸烟”语音提示，给列车运行安全提供了更多保障。

(责编：王连香、吕骞)
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