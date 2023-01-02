据新华社济南电 （记者郭绪雷）2022年，山东港口日照港以科技赋能，畅通能源保供通道，年度铁路拖运量首次突破亿吨大关，年吞吐量同比增长6.2%，提前21天超2021年全年总量。

山东港口日照港是中国“西煤东运、北煤南运”战略实施的主要沿海港口，是国家煤炭储备基地，拥有瓦日、新菏兖日两条千公里干线铁路直通港区，铁路沿线15个无水港把港口服务延伸到山东、山西、陕西、河南、河北等腹地。

依托山东港口一体化改革发展，山东港口日照港以科技赋能，不断加快实施大宗干散货作业流程化、无人化、智能化建设。

为满足近十种车厢类型的卸车作业，由山东港口日照港张守波团队自主设计翻车机自动摘钩系统，摘钩成功率达到100%，配合自动清车、自动给料、车型识别等系统，实现了翻车机作业全过程无人化，作业效率提升了12%；采用超级电容作为牵车机储能设备，通过“自动装车系统+电牵智慧”智能化火车联合装车楼作业模式，装车效率提高了2.75倍；自主创新全天候堆场多融合智能建模系统，自动生成最优堆取料策略，建模时间小于10秒，相较于传统建模方式效率提高了99%。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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