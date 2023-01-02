中新社成都1月2日电 (记者 岳依桐)记者1日晚从四川省文物考古研究院获悉，三星堆遗址3号祭祀坑出土的顶尊跪坐人像与8号祭祀坑出土的青铜神兽跨坑拼对成功，穿越数千年时光再度“合体”。

据了解，两件文物均在三星堆遗址新一轮祭祀坑发掘期间出土。其中，顶尊跪坐人像造型奇特，一度引发广泛关注。该件文物人像呈跪坐状态，双手交叉合拢，似持有物品在手，又像是在行礼，头上则顶着一个有龙形饰件的青铜尊，通高达1.15米。这件将人与尊组合为一体的大型青铜艺术品，在全球范围内，都属首次发现。

青铜神兽长达1米多，重量近300斤，是目前三星堆遗址出土的最大神兽。神兽大头、细腰，四蹄带有纹饰，被认为是多种动物形象杂糅后得到的形象。

四川省文物考古研究院总工程师谢振斌介绍，这两件器物既能体现中华文明多元一体，又展现了古蜀人的想象力和创造力。“比如说这个青铜人像头上顶的尊，就是中原文明的元素。青铜尊跟跪坐的人像组合在一起，这在其他文明中暂时没有发现。所以它既能体现古蜀人的想象力和创造力，又能体现古蜀文明与中原文明的交流。”

据谢振斌透露，虽已发布了两件器物“合体”的三维影像，但这两件文物目前只完成了清理工作，还未正式进行修复。“因为将来可能还有其他的东西能与之组合在一起，要等出土器物清理工作结束后，看同一个坑内的文物是否能够进行拼对，再看能否进行跨坑拼对和修复工作。”

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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