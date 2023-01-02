中新网鄂尔多斯1月1日电 (记者 张林虎)记者从1日内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委宣传部获悉，经过168个小时运行，国家能源集团国电电力上海庙公司3号机组正式投入运营。至此，国内在建最大火电项目已有三台百万千瓦火电机组投产。

据了解，该项目位于鄂托克前旗上海庙经济开发区国家能源化工基地。规划建设4台100万千瓦超超临界间接空冷火电机组，采用国内技术领先的大容量、高参数、超超临界、超净燃煤发电技术，是国内目前最大的在建火电项目，也是上海庙至山东临沂±800千伏特高压直流输电工程重点配套项目，通过“内蒙古上海庙——山东临沂线路”向山东电网送电。

据了解，此次投产的3号机组在1、2号机组的基础上进行了深度优化，全厂热效率更高，机组热耗、厂用电率、发电煤耗水耗、机组背压更低。

据国电电力上海庙公司党委副书记、副总经理朱雷介绍，本次投产的机组试运过程一次完成，机组指标、环评指标均是优等。3号机组的顺利投产，标志着目前世界上最先进的建冷机组问世，也标志着4×100万项目进入收尾阶段。

“下一步，我们将源源不断地把高质量、高标准、优质节能绿色的电送往山东地区，实现国家‘西电东送’战略目标，实现内蒙古‘煤从空中走’战略规划。”朱雷说。(完)

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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