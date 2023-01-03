本报记者 赵展慧

核心阅读

近年来，“保险+期货”对涉农品种的支持保障力度不断加大，保障成效更加显著，呈现量质齐升的发展态势。随着涉农主体的参保积极性不断增强，“保险+期货”还需进一步创新，拓展服务农业产业链的广度和深度，持续为乡村振兴提供金融助力。

党的二十大报告提出，完善农业支持保护制度，健全农村金融服务体系。作为金融支持农业农村的重要创新，“保险+期货”这一业务模式已连续试点多年。

“保险+期货”是由保险机构与期货机构合作开发的一款涉及价格风险的农业保险产品，主要面向农户、新型农业经营主体、农业产业链企业等涉农主体，该模式以农产品期货价格作为保险承保和理赔依据，由保险机构向涉农主体提供价格或收入保险产品，并通过期货机构将保险产品中涉及的价格风险在期货市场进行分散。

试点品种不断增加，覆盖地区持续拓宽，保障成效更加显著，中国期货业协会发布的2021—2022年度（2021年5月1日—2022年4月30日）数据显示，“保险+期货”项目增长迅速，呈现一系列新亮点。

量质齐升，保障网越织越广、越织越密

最近，山东省栖霞市观里镇马家庄村果农刘书阳的账户上，新增了一笔不小的资金。“万万没想到，获赔了7.5万多元，基本覆盖了损失。”近期的收获季，苹果价格下跌，这笔“保险+期货”的理赔款让刘书阳转忧为喜，“去年花了4200元为42亩果园缴了保费，太值了。”

“市场价格的波动是广泛的，一般的农业保险很难分散价格下跌的大面积风险，而期货市场提供了价格风险对冲的平台。保险公司在期货市场进行价格风险转移，即‘再保险’，打通由普通农户到期货市场风险转移的渠道，实现多方受益。”郑州商品交易所有关负责人表示，2021年，郑商所联合有关部门在山东省开展苹果“保险+期货”试点项目，为570余名农户的3.2万亩苹果提供了价格保障。

如今，“保险+期货”的保障网越织越广，覆盖越来越多的品种、地区和农业人群。

从玉米到红枣，从鸡蛋到生猪，从饲料到尿素……“保险+期货”项目覆盖品种数量不断增多。中国期货业协会数据显示，截至2022年4月30日，“保险+期货”共为15个涉农品种提供风险保障，涉及现货数量896.18万吨、承保货值421.98亿元。从分散试点到县域覆盖，项目试点的区域越来越广，截至2022年4月30日，“保险+期货”项目已覆盖31个省份的244个地级市、703个县，覆盖农户163.77万户次、农民专业合作社975个、家庭农场682个，其他涉农企业970个。

“保险+期货”的保障网越织越密，不断创新服务内容和业务模式，“兜底”更牢，保障更优。

从“价格险”到“收入险”，不仅保价格，还保产量。大连商品交易所自2019年以来分别在8个玉米和大豆主产区开展了44个县域覆盖“保险+期货”收入险项目。2021年，郑商所在陕西省延安市黄陵县苹果品种上探索“保险+期货”收入险。

从“收入险”到“利润险”，不仅保销售端，还保成本端。近年来行业机构进一步创新，推出了同时保障饲料成本上涨风险和生猪、鸡蛋价格下跌风险的养殖利润保险，进一步保障养殖户实际收入。

“更多中小农户有效衔接了大市场。”中国期货业协会副秘书长冉丽表示，“保险+期货”这一基于我国大国小农基本国情农情的金融支农模式创新，为中小农户提供了期货和衍生品这一市场化风险管理手段，增强了他们抵御市场风险的能力，也提升了农业质量效益和竞争力。

凝聚合力，提振参保积极性，促进农业产业化

中国期货业协会发布的两组数据展示了2021—2022年度“保险+期货”项目的积极变化：一是当期共1907个项目，承保货值421.98亿元，其中，商业性项目（无期货交易所支持项目）1353个、承保货值213.1亿元，期货交易所支持项目为554个、承保货值208.9亿元；二是项目累计投入保费资金19.91亿元，其中，财政补贴资金5.54亿元，期货交易所支持资金4.92亿元，参保主体自缴保费7.9亿元。

“这两组数据反映了商业性项目快速发展和项目保费构成格局的多元化，说明在政府部门、交易所、期货公司等多方合力推动下，涉农主体主动参与项目的积极性不断提升，利用期货和衍生品手段抵御农业风险的意识不断增强。”冉丽分析。

参保的积极性来自政策和保费资金的大力支持。冉丽介绍，中央一号文件连续多年提及“保险+期货”模式，在政策鼓励下，期货交易所、期货公司为项目保费提供了长期资金支持，地方政府以及社会帮扶单位支持项目保费的力度也在不断加大，有效降低了农户参与“保险+期货”的成本，提升了参与意愿。

参保的积极性还来自获得感。2021—2022年度，“保险+期货”项目累计实现赔付金额13.4亿元。“黑龙江桦川的玉米、陕西延长的苹果、海南白沙的天然橡胶、云南孟连的白糖等都已连续多年试点成功，不断为相关涉农主体优化风险保障，也提升其他涉农主体主动了解、参与项目的意愿。”冉丽说。

“保险+期货”的良好保障效果，不但提升了参保积极性，还进一步激发了生产积极性。保障由点到面织成网，生产由小到大成产业，在“保险+期货”的护航下，辽宁省锦州市义县就完成了这样的蜕变。

2015年，大商所在义县落地国内第一单“保险+期货”项目试点；2016年，尝到保障甜头的参保农户开始扩大玉米种植面积；2017年，当地成立合作社并开始进行规模化生产；2018年，成立现货公司向产业链下游延伸……“保险+期货”项目带动农业生产由小到大，由分散化到产业化、规模化。

据中国期货业协会统计，在2021—2022年度项目覆盖的703个县域中，涉及原832个国家级贫困县中的231个，包括44个国家乡村振兴重点帮扶县，“保险+期货”持续为乡村振兴提供金融助力。

持续创新，不断提升服务农业产业链的广度和深度

在山东省武城县，武城农村商业银行通过“保险+期货”保单增信功能，提高项目参与主体的信用贷款或质押贷款额度，向参保农户发放贷款2800万元保障初期种植投入，解决农户的融资难题。

在陕西省延长县，6个苹果主产区试点在“保险+期货”基础模式中引入农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场作为现货收购企业，发展订单农业，推动解决苹果销售难问题，稳定产业链利益联结机制。

在辽宁省海城市，“保险+期货”试点探索传统养殖保险和生猪价格保险相融合的生猪养殖收入保险，并借助人工智能技术进行生猪数量识别和养殖情况监测，有效解决了传统生猪养殖险保障程度低的问题。

“保险+期货+订单”“保险+期货+银行”“保险+期货+人工智能”……近年来，“保险+期货”业务在相对成熟的试点区域探索模式创新，打通行业、技术等壁垒，拓展了服务农业产业链的广度和深度。

创新也是“保险+期货”模式持续服务乡村振兴的关键词。“今后还要不断创新‘保险+期货+N’的服务链条。”冉丽表示，期货公司要练好内功，切实提升专业定价交易能力和产品设计能力，加强与保险公司、商业银行、农业龙头企业等主体的合作，提升金融服务综合性，在保障农民收入的基础上，探索为农业产业提供全产业链风险管理服务。

在交易所看来，未来“保险+期货”模式的创新还要兼顾标准化与特色化，进一步探索转型升级。“应充分结合品种特性、期现货市场运行情况，分门别类探索地方优势特色农产品‘保险+期货’价格险向收入险转型升级的路径与机制，有效提高保险保障水平，助力特色产业做大做强。”郑商所有关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2023年01月03日 10 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经