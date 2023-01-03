本报重庆1月2日电 （记者王欣悦）重庆城口至开州高速公路（简称“城开高速”）城口鸡鸣至县城段、重庆合川至璧山至江津高速公路合川城南枢纽至璧山西段日前建成通车。至此，重庆实现县县通高速目标，全市高速公路通车总里程突破4000公里。

除本次建成通车的两段高速公路外，2022年重庆还建成通车了城开高速谭家至鸡鸣段等项目，全年累计通车高速公路里程达到161公里，超额完成年度目标任务。预计到“十四五”末，重庆高速公路通车里程将达4600公里，省际出口通道将达32个，到2035年高速公路通车里程将超6000公里。

《 人民日报 》（ 2023年01月03日 10 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经