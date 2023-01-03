2022年三峡枢纽航运通过量创新高
2023年01月03日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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图为1月1日，船舶有序通过三峡双线五级船闸。
本报武汉1月2日电 （记者范昊天）记者从交通运输部长江三峡通航管理局获悉：2022年三峡枢纽航运通过量达15980万吨，同比增长6.12%，再创历史新高。
2022年，三峡局精细实施船舶过坝交通组织，完善过坝船舶联动控制和匹配运行，过闸船舶安检合格率提高到98.32%，辖区连续25年渡运安全无事故。
《 人民日报 》（ 2023年01月03日 10 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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