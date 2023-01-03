本报北京1月2日电 （记者韩鑫）北京大学新兴产业创新研究中心与中国电子信息产业发展研究院等机构近日联合发布《中国战略性新兴产业发展指数2022》报告。其中指出，经过10余年努力，我国战略性新兴产业取得良好发展态势，发展实力、发展潜力、发展支撑和发展环境均有所提升。

此次发布的战略性新兴产业发展指数由发展实力、发展潜力、发展环境和发展支撑4项一级指标，创新能力、营商环境等10项二级指标和51项三级指标共同构成，并将“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念贯穿其中，呈现出四大亮点，一是既涵盖总量指标，又囊括比率指标；二是既考虑发展基础，又关心创新能力；三是既重视产业集聚，又兼顾绿色节能；四是既关注产业规模，又突出领军企业。

《 人民日报 》（ 2023年01月03日 10 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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